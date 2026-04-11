Liverpool vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Champions

Este martes 14 de abril es la revancha entre PSG, que triunfó 2 a 0 en la ida, y Liverpool, que buscará dar vuelta el resultado. Ambos se juegan la posibilidad de seguir con vida en el campeonato. El cotejo corresponde a la llave 1 de la Champions y se juega a las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Anfield.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 2-0.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Fase de Liga : Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)

: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025)

: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Eintracht Frankfurt 1 vs Liverpool 5 (22 de octubre de 2025)

: Eintracht Frankfurt 1 vs Liverpool 5 (22 de octubre de 2025) Fase de Liga : Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025)

: Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Liverpool 1 vs PSV 4 (26 de noviembre de 2025)

: Liverpool 1 vs PSV 4 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Inter 0 vs Liverpool 1 (9 de diciembre de 2025)

: Inter 0 vs Liverpool 1 (9 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Olympique de Marsella 0 vs Liverpool 3 (21 de enero)

: Olympique de Marsella 0 vs Liverpool 3 (21 de enero) Fase de Liga : Liverpool 6 vs Qarabag 0 (28 de enero)

: Liverpool 6 vs Qarabag 0 (28 de enero) Octavos de Final : Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (10 de marzo)

: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (10 de marzo) Octavos de Final : Liverpool 4 vs Galatasaray 0 (18 de marzo)

: Liverpool 4 vs Galatasaray 0 (18 de marzo) Cuartos de Final: PSG 2 vs Liverpool 0 (8 de abril)

Los resultados de PSG en partidos de la Champions

Fase de Liga : PSG 4 vs Atalanta 0 (17 de septiembre de 2025)

: PSG 4 vs Atalanta 0 (17 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)

: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025) Fase de Liga : Bayer Leverkusen 2 vs PSG 7 (21 de octubre de 2025)

: Bayer Leverkusen 2 vs PSG 7 (21 de octubre de 2025) Fase de Liga : PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)

: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025)

: PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Athletic Bilbao 0 vs PSG 0 (10 de diciembre de 2025)

: Athletic Bilbao 0 vs PSG 0 (10 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero)

: Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero) Fase de Liga : PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero)

: PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero) Play-offs : Mónaco 2 vs PSG 3 (17 de febrero)

: Mónaco 2 vs PSG 3 (17 de febrero) Play-offs : PSG 2 vs Mónaco 2 (25 de febrero)

: PSG 2 vs Mónaco 2 (25 de febrero) Octavos de Final : PSG 5 vs Chelsea 2 (11 de marzo)

: PSG 5 vs Chelsea 2 (11 de marzo) Octavos de Final : Chelsea 0 vs PSG 3 (17 de marzo)

: Chelsea 0 vs PSG 3 (17 de marzo) Cuartos de Final: PSG 2 vs Liverpool 0 (8 de abril)

Horario Liverpool y PSG, según país