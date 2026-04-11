Cerro Porteño vs Junior: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores

Cerro Porteño recibirá a Junior, en el marco de la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores, el próximo martes 14 de abril a partir de las 19:00 (hora Argentina), en la Nueva Olla.
Así llegan Cerro Porteño y Junior
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
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Últimos resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores
Cerro Porteño sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Sporting Cristal.
Últimos resultados de Junior en partidos de la Copa Libertadores
Junior obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Palmeiras..
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de marzo, en el torneo Copa Libertadores 2000, y el marcador favoreció a Junior con un marcador de 2-0.
Aunque con objetivos distintos, para ambos es importante llevarse la mayor cantidad de puntos de este partido. El Tiburón se encuentra en posición de segunda línea y buscará perseguir el liderazgo del grupo. C. Porteño tiene que recuperar terreno: es el colero y aún no consigue sumar de a tres.
Fechas y rivales de Cerro Porteño en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo F - Fecha 3: vs Palmeiras: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 4: vs Junior: 7 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Palmeiras: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Junior en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo F - Fecha 3: vs Sporting Cristal: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 4: vs Cerro Porteño: 7 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Sporting Cristal: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Palmeiras: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Cerro Porteño y Junior, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas