Cerro Porteño vs Junior: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores

Cerro Porteño recibirá a Junior, en el marco de la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores, el próximo martes 14 de abril a partir de las 19:00 (hora Argentina), en la Nueva Olla.

Así llegan Cerro Porteño y Junior

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

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Últimos resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Sporting Cristal.

Últimos resultados de Junior en partidos de la Copa Libertadores

Junior obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Palmeiras..

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de marzo, en el torneo Copa Libertadores 2000, y el marcador favoreció a Junior con un marcador de 2-0.

Aunque con objetivos distintos, para ambos es importante llevarse la mayor cantidad de puntos de este partido. El Tiburón se encuentra en posición de segunda línea y buscará perseguir el liderazgo del grupo. C. Porteño tiene que recuperar terreno: es el colero y aún no consigue sumar de a tres.

Fechas y rivales de Cerro Porteño en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo F - Fecha 3: vs Palmeiras: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 4: vs Junior: 7 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Palmeiras: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Junior en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo F - Fecha 3: vs Sporting Cristal: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 4: vs Cerro Porteño: 7 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Sporting Cristal: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Palmeiras: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Cerro Porteño y Junior, según país