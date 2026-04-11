Liga de Quito vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores

11 de abril, 2026 | 07.06

Liga de Quito recibe el próximo martes 14 de abril a Mirassol por la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en la Casa Blanca.

Así llegan Liga de Quito y Mirassol

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

Últimos resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Liga de Quito sacó un triunfo frente a Always Ready, con un marcador 1-0.

Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Lanús.

Con 3 puntos y 1 gol, Mirassol encabeza el Grupo G, mientras que LDU Quito está en segunda posición, sumó 3 unidades y convirtió 1 tanto.


Fechas y rivales de Liga de Quito en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 3: vs Lanús: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 4: vs Mirassol: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Lanús: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mirassol en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 3: vs Always Ready: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 4: vs Liga de Quito: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Always Ready: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Liga de Quito y Mirassol, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas
