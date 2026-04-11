Bolívar vs Dep. La Guaira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo C de la Copa Libertadores

A partir de las 21:00 (hora Argentina) el próximo martes 14 de abril, Dep. La Guaira visita a Bolívar en el coloso de Miraflores, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo C de la Copa Libertadores.

Así llegan Bolívar y Dep. La Guaira

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

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Últimos resultados de Bolívar en partidos de la Copa Libertadores

Bolívar recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Independiente Riv. (M).

Últimos resultados de Dep. La Guaira en partidos de la Copa Libertadores

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Dep. La Guaira y Fluminense, con un marcador 0-0..

La Guaira se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. Bolívar tiene que ganar para subir de posiciones al estar último y aún no consigue puntos.

Fechas y rivales de Bolívar en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 3: vs Fluminense: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 4: vs Dep. La Guaira: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Fluminense: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Dep. La Guaira en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 4: vs Bolívar: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Fluminense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Bolívar y Dep. La Guaira, según país