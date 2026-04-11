Boca Juniors vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores

Por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores, Barcelona y Boca Juniors se enfrentan el martes 14 de abril desde las 21:00 (hora Argentina), en la Bombonera.

Así llegan Boca Juniors y Barcelona

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores

Boca Juniors viene de ganar en su encuentro anterior a U. Católica con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores

Barcelona llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Cruzeiro.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2021, y fue un empate por 0 a 0.

Mientras que El Xeneize tiene 3 puntos, lleva convertidos 2 goles y avanza como líder del Grupo D, Barcelona está en el fondo de la tabla sin haber sumado unidades.

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 3: vs Cruzeiro: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs Barcelona: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Cruzeiro: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs U. Católica: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 3: vs U. Católica: 29 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs Boca Juniors: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs U. Católica: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Cruzeiro: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Boca Juniors y Barcelona, según país