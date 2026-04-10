Ucrania y Rusia avanzan hacia un posible acuerdo de paz: asesor Budanov a Bloomberg

Imagen de archivo del jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, durante una reunión con el presidente Volodímir Zelenski en Kiev, Ucrania.

​Ucrania y Rusia están avanzando hacia un posible acuerdo para poner fin ‌a la guerra, ‌según informó Bloomberg News el viernes, citando al principal asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Kyrylo Budanov, exjefe de la inteligencia militar de Ucrania, afirmó que está viendo avances hacia un acuerdo, pero ​se negó a ⁠detallar cómo sería un posible compromiso ‌sobre el territorio, uno de ⁠los principales escollos.

"Aún no ⁠se ha tomado ninguna decisión definitiva", afirmó, según el informe. "Pero, en principio, ahora todo ⁠el mundo entiende claramente los límites ​de lo que es aceptable. ‌Eso supone un enorme ‌avance".

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"Todos entienden que la guerra debe ⁠terminar. Por eso están negociando", declaró Budanov en una entrevista con Bloomberg el 4 de abril. "No creo que tarde ​mucho".

Budanov ‌fue nombrado jefe de la oficina de Zelenski en enero y se ha convertido en un negociador ucraniano clave durante las conversaciones mediadas ⁠por Estados Unidos entre Kiev y Moscú.

El único resultado tangible de varias rondas de conversaciones este año fue el intercambio de prisioneros de guerra. En el último, realizado en marzo, Ucrania y Rusia intercambiaron 500 ‌presos.

Según funcionarios ucranianos, es posible que haya otro antes de la Pascua ortodoxa de este fin de semana.

Rusia anunció un alto el fuego de 32 horas durante dos ‌días con motivo de la Pascua ortodoxa, y Ucrania accedió a corresponder a esa medida. ‌El Kremlin ⁠indicó que el alto el fuego estará en vigor desde ​el sábado a las 1300 GMT hasta las 2100 GMT del domingo.

Con información de Reuters