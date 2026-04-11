Nacional vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores

El cotejo entre Nacional y Tolima, por la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores, se jugará el próximo martes 14 de abril, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Gran Parque Central.

Así llegan Nacional y Tolima

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

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Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores

Nacional viene de un resultado igualado, 1-1, ante Coquimbo Unido.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores

Tolima viene de empatar 0-0 ante Universitario..

Nacional tiene el liderato del Grupo B con 1 unidad y 1 gol, mientras que El Vinotinto y Oro quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 1 unidad.

Fechas y rivales de Nacional en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo B - Fecha 3: vs Universitario: 29 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Tolima: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tolima en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo B - Fecha 3: vs Coquimbo Unido: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Nacional: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Nacional y Tolima, según país