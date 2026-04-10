Entradas para Leyendas de México 3 en Tecnópolis: llega el evento de música mexicana a la Argentina

Leyendas de México III.

La escena musical argentina vuelve a abrirle las puertas a un fenómeno que nunca se fue: la música romántica y tropical mexicana. El próximo 2 de mayo a las 21, el predio de Tecnópolis será el epicentro de Leyendas de México III, un espectáculo que combina nostalgia, identidad latina y un repertorio cargado de hits.

En un contexto donde los recitales internacionales apuestan fuerte por la memoria emotiva del público, este evento concentra el regreso de los shows que apelan al recuerdo colectivo como motor de convocatoria. Y en ese terreno, la música grupera juega con ventaja.

Artistas confirmados: clásicos que cruzaron generaciones

El line up de Leyendas de México III reúne nombres que marcaron a fuego la música romántica y tropical en toda Latinoamérica. Encabezan la grilla BXS Bryndis, herederos del histórico Grupo Bryndis, una banda clave del género que incluso obtuvo un Latin Grammy. Con canciones como Otro ocupa mi lugar, mantienen viva la esencia de la balada grupera.

También dirá presente Grupo Mojado, con más de 30 años de trayectoria y éxitos como Piensa en mí y Te felicito, temas que lograron trascender fronteras y consolidarse como himnos del desamor.

El show se completa con Grupo Toppaz, referente de la cumbia pegassera desde 1987, y Sonora Tropicana, una agrupación que apuesta a la energía bailable y al repertorio festivo, ideal para un cierre a puro ritmo.

Un fenómeno cultural: por qué vuelve la música grupera

Lejos de ser una moda pasajera, la música grupera y tropical mexicana mantiene una base sólida de seguidores en Argentina. Su auge en los años 90 y 2000 dejó una huella profunda, especialmente en sectores populares donde estas canciones acompañaron historias de amor, migración y vida cotidiana.

Hoy, esa nostalgia se convierte en capital cultural. Eventos como Leyendas de México III también suman nuevas generaciones que descubren estos sonidos a través de plataformas digitales.

La lógica no es nueva: el revival de géneros históricos ya se vio con el regreso de bandas de cumbia, cuarteto y pop latino, en un circuito donde lo emocional pesa tanto como lo musical.

Entradas y detalles del evento en Tecnópolis

El evento se realizará el 2 de mayo a las 21 en Tecnópolis, uno de los espacios más convocantes para espectáculos masivos. Si bien los precios de las entradas pueden variar según la ubicación y disponibilidad, se espera una alta demanda, impulsada tanto por la comunidad mexicana en Argentina como por el público local que creció con este repertorio.