Entradas para Tan Biónica en La Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

Tan Biónica se prepara, desde ya, para su recital en La Plata.

El fenómeno de Tan Biónica sigue en expansión y suma una nueva parada clave en su esperado regreso a los escenarios: un recital en la ciudad de La Plata que promete convocar a miles de fanáticos. Tras agotar estadios y generar una verdadera fiebre pop en todo el país, el grupo liderado por Chano Moreno Charpentier confirmó un show que se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año.

El recital será hacia el cierre de su gira "El Regreso", con fecha anunciada para el 12 de diciembre del 2026 en el Estadio Uno de La Plata. Este show funcionará como broche de oro de una serie de conciertos que marcaron la vuelta definitiva del grupo.

Dónde tocarán y qué presentarán

La elección del Estadio Jorge Luis Hirschi (conocido como Uno) La Plata no es casual: el estadio es uno de los más importantes del país y permite una puesta en escena de gran escala. Allí, Tan Biónica presentará oficialmente su nuevo álbum: El Regreso, el primero en más de una década, junto con un repaso por los hits que marcaron a toda una generación.

El show incluirá canciones como “Ciudad mágica”, “La melodía de Dios” y “Ella”, combinadas con el nuevo material que simboliza esta etapa renovada de la banda. La propuesta promete una experiencia cargada de nostalgia, emoción y una producción visual imponente, en línea con lo que ya mostraron en sus recientes recitales.

Chano Moreno, vocalista de Tan Biónica.

Entradas: precios y cómo comprarlas

Los valores específicos de las entradas varían según localidades dentro del estadio. Las entradas se ubican en un rango que va desde los $70,000 hasta $170,000, más el cargo por servicio digital. Los tickets se encuentran a la venta a través de Livepass.

varían según localidades dentro del estadio. Las entradas se ubican en un rango que va más el cargo por servicio digital. Los se encuentran a la venta a través de Livepass. Dado el antecedente reciente, con shows agotados en cuestión de horas, y la fecha tan festiva que será un recital de Tan Biónica para cerrar el año 2026, se recomienda estar atento a la compra de entradas para no quedarse afuera.

Tan Biónica sigue marcando época

Tan Biónica se formó a comienzos de los 2000 y rápidamente se convirtió en una de las bandas más populares del pop rock argentino. Con discos como Canciones del huracán y Obsesionario, lograron hits que trascendieron generaciones y dominaron rankings radiales.

Tras un período de inactividad, el grupo regresó en 2023 con una serie de shows históricos que convocaron a más de 500 mil personas en distintos estadios. Hoy, con El Regreso, la banda reafirma su lugar en la escena musical y demuestra que su conexión con el público sigue intacta. El show en La Plata no solo será un recital más, sino la confirmación de que Tan Biónica volvió para quedarse.