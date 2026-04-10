ANMAT confirmó la baja definitiva de los laboratorios del fentanilo contaminado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó la baja definitiva de las habilitaciones y legajos de los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Disposición 1848/2026. Esta decisión representa el cierre administrativo de un proceso iniciado en mayo de 2025, cuando el organismo ya había inhibido las actividades de ambas firmas y prohibido la comercialización de todos sus productos.

El fundamento principal de esta sanción radica en “fallas graves” en la calidad de los medicamentos, las cuales representaban riesgos inaceptables para la salud pública. El hecho más contundente fue la detección de fentanilo contaminado con la bacteria Klebsiella pneumoniae producido por HLB Pharma, el cual afectó al menos a 18 pacientes de alta vulnerabilidad en hospitales de La Plata y Rosario. El organismo advirtió en su momento que el uso de dicho producto contaminado podía acarrear la muerte de los pacientes.

Además del caso del fentanilo, las inspecciones técnicas del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) revelaron un patrón sostenido de irregularidades. Se detectó falta de trazabilidad en dopamina, sospechas de falsificación en lotes de propofol y contaminación cruzada crítica en diclofenac y morfina. Por su parte, Laboratorios Ramallo evidenció deficiencias críticas en su sistema de calidad, incluyendo la producción de soluciones en envases no autorizados y sin estudios de estabilidad.

Actualmente, ninguna de las empresas volvió a producir desde la inhibición original y ambas carecen de un director técnico responsable. Aunque las habilitaciones fueron revocadas, los certificados de los productos no serán eliminados, sino que se reinscribirán a su vencimiento para mantenerlos como activos vinculados a la causa penal federal en trámite. Además, la ANMAT recordó que cualquier institución que posea insumos de estas firmas debe asegurar su trazabilidad y disposición final segura.

Fentanilo: encontraron ampollas vacías en el hospital de Bahía Blanca

En medio del escándalo por las fiestas llamadas “vuelos controlados” y cuando sólo se investigaba una muerte por abuso de sustancias utilizadas solamente en hospitales, en Bahía Blanca, el director del Hospital Municipal denunció el faltante de 25 ampollas de fentanilo que estaban almacenadas en un espacio cerrado. La falta de las drogas se conoció durante un control de rutina que, según explicó el Director del Centro Médico, Gustavo Carestía, se realiza todas las semanas. En ese momento se comprobó que esas drogas habían faltado entre un control y otro.

Con los datos de la denuncia, el Fiscal Mauricio Del Cero abrió un expediente judicial para investigar quién podría tener acceso a ese lugar y por qué había faltado esa medicación. En cuestión de horas, se ordenaron varias pericias a fin de determinar la responsabilidad alrededor del faltante. En comunicación con El Destape, el Fiscal evitó dar detalles de la investigación aunque destacó que se habían ordenado varias medidas y que se trataba de los primeros pasos. Según trascendió, en las primeras declaraciones ante la Justicia, el Director del Hospital relató que al sector donde habían faltado las ampollas tienen acceso principalmente el personal de quirófano y destacó que se trata de un lugar que está cerrado con llave por lo que no puede acceder alguien ajeno a esos sectores.