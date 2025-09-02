Perdió la final con el Inter Miami de Messi, criticó a Mascherano y fue cedido a Europa

Perdió la final con el Inter Miami de Messi, criticó a Mascherano y se fue cedido a Europa.

Inter Miami confirmó la salida de una de sus jóvenes promesas, pocos días después de la dura derrota que sufrió en la final de la Leagues Cup por 3 a 0 ante Seattle Sounders. El conjunto de Lionel Messi le cedió a un histórico club del fútbol europeo a Benjamín Cremaschi, futbolista surgido de sus categorías inferiores, quien en el último tiempo protagonizó un fuerte cruce de palabras con el entrenador Javier Mascherano por la falta de minutos. Su próximo destino será el Parma de la Serie A de Italia, con vínculo hasta mediados de 2026.

'Benja', hijo del histórico exjugador de Los Pumas Pablo Cremaschi, había expresado su descontento en una conferencia de prensa por su falta de continuidad en el primer equipo: "Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel".

Además, Cremaschi apuntó contra el DT argentino por los constantes cambios de puesto que tuvo que realizar al ingresar como titular: "En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces".

La respuesta de Mascherano a Cremaschi y la despedida del club tras su salida a Parma: "Te animaremos"

El ex seleccionador de Argentina Sub-20, que había llamado al volante surgido en 'Las Garzas' para integrar el combinado albiceleste (aunque se negó para vestir la camiseta de Estados Unidos), le respondió poco tiempo después y calificó sus declaraciones como "desafortunadas". "Claramente, de alguna u otra manera, cuando uno escucha ese tipo de declaraciones, pareciera que somos improvisados. Entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda", expresó.

Ahora, la novela se cerró definitivamente con su préstamo al cuadro de Emilia-Romaña, que tras un flojo arranque en el certamen italiano (sacó un punto en sus primeras dos presentaciones) buscó cerrar un refuerzo de buen nivel en el cierre del mercado de pases. "¡Benja se marcha cedido al Parma! ¡Mucha suerte en esta nueva etapa! Te animaremos desde casa", escribió el Inter Miami en sus redes sociales para despedirlo.

El comunicado oficial de Inter Miami por el préstamo de Benja Cremaschi

Inter Miami CF anunció hoy que ha cedido al jugador local Benjamin Cremaschi al club italiano Parma Calcio 1913 de la Serie A hasta junio de 2026. Parma también tendrá una opción para comprar al mediocampista.

Cremaschi, de 20 años, se convirtió en el quinto jugador de la Academia del Inter Miami CF en fichar por el primer equipo del club en noviembre de 2022. Se convirtió en el primer jugador de la Academia en alcanzar la marca de los 100 partidos, con un total de 107 en todas las competiciones, contribuyendo con ocho goles y nueve asistencias. Cabe destacar que Cremaschi fue un jugador clave en la conquista del título inaugural de la Leagues Cup en 2023 y del Supporters’ Shield de la MLS en 2024, con un récord de 74 puntos en la temporada regular.

Cremaschi se unió inicialmente al Inter Miami en agosto de 2021 y ascendió rápidamente en las categorías inferiores del Club. Brilló en la categoría Sub-17, donde ayudó a guiar al equipo a la semifinal de la Copa GA y fue nominado al MLS NEXT All-Star. El mediocampista también brilló en la categoría MLS NEXT Pro con el Inter Miami CF II en 2022, debutando como profesional y sumando cinco goles y una asistencia en tan solo 743 minutos de juego en 13 partidos, ocho de ellos como titular.

