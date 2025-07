La sanción que recibió Messi en Inter Miami vs. Cincinati: el motivo de la MLS

Messi fue sancionado por la MLS por un motivo que encendió polémica: el capitán de la Selección Argentina se perderá un duelo clave ante Cincinati.

Después de varios rumores, la Major League Soccer (MLS) hizo oficial la sanción a Lionel Messi y no podrá jugar en Inter Miami ante Cincinnati. El capitán de la Selección Argentina, que viene siendo figura del conjunto de Fort Lauderdale, se perderá un duelo clave ante el líder de la Conferencia Este por un motivo que abrió polémica.

A través de un comunicado, la MLS explicó que la suspensión de una fecha a Messi se debe a su ausencia en el MLS All-Star Game de esta semana. La organización del torneo estadounidense detalló que los futbolistas que se ausenten del Juego de Estrellas sin consentimiento de la liga no podrán disputar el siguiente partido de su club, según marca el reglamento.

Si bien "Leo" fue elegido para estar entre los titulares del equipo de la MLS para enfrentar al de la liga mexicana, el propio Messi decidió no estar presente para cuidar su físico, ya que venía atravesando una extensa seguidilla de encuentros consecutivos en un lapso corto de tiempo, dado que Inter Miami debía recuperar fechas retrasadas por su participación en el Mundial de Clubes.

Los números son elocuentes: en solo 14 días, el capitán de la "Albiceleste" participó en cinco partidos en la MLS, con la particularidad que, en todos ellos, jugó los 90 minutos. Anteriormente, entre junio y julio, contando el Mundial de Clubes y el torneo local, el rosarino acumuló 11 partidos, por lo que tomó la determinación de descansar y someterse a una posible sanción.

Además del exjugador del Barcelona, "Las Garzas" tampoco podrán tener disponible a Jordi Alba, debido a que recibió la misma suspensión por ausentarse al encuentro del All-Star Game. Este viernes por la mañana, el entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, había dicho en conferencia de prensa que, hasta ese momento, el club no había recibido una notificación de MLS sobre una sanción, sin embargo todo cambió con el correr de las horas y el DT no tendrá al argentino el sábado.

Los números de Lionel Messi en Inter Miami durante 2025

Partidos: 23.

Goles: 19.

Asistencias: 7.

El comunicado de la MLS sobre la sanción a Lionel Messi en Inter Miami

Jordi Alba y Lionel Messi de Inter Miami CF no estarán disponibles para el partido de su club contra FC Cincinnati el sábado, 26 de julio, debido a su ausencia en el MLS All-Star Game de esta semana. De acuerdo a las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club.

El futuro de Messi, cerca de renovar en Inter Miami

Al argentino se le acaba el contrato en diciembre del 2025 y, si bien tuvo sondeos de Arabia Saudita, todo indica que continuaría en Estados Unidos. Según informó ESPN, Lionel ya tiene charlas avanzadas con los dueños de Inter Miami para renovar su vínculo, que podría extenderse hasta 2027. Además, un indicio que reafirma su futuro en el club es la inminente llegada de Rodrigo de Paul, que arribará a cambio de 15 millones de dólares desde Atlético Madrid.