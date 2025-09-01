Insólito: Messi se peleó con "Pepo" de la Vega en el partido del Inter Miami en la Leagues Cup

En plena final de la Leagues Cup entre el Inter Miami y el Seattle Sounders, Lionel Messi vivió una insólita situación al igual que Rodrigo De Paul. En el partido final del torneo, el crack tuvo un fuerte encontronazo con el exjugador de Lanús, Pedro "Pepo" de la Vega. Se dio en un partido final del torneo y también se sumó el exjugador de Racing quien lo liquidó en pleno partido.

Vale decir que el Inter Miami llegó a esta final después de haber vencido 3-1 a Orlando City en la semifinal de la Leagues Cup. Fue este miércoles en el Chase Stadium y, de esta forma, entró a la final de este torneo al que los dirigidos por Javier Mascherano llegan como campeones defensores del torneo que ganaron en 2023, manteniendo además un impresionante invicto de 18 partidos en su estadio. El conjunto de Miami ganó gracias a dos goles de Lionel Messi y uno de Telasco Segovia.

Anteriormente la clasificación a semifinales se concretó con una sólida victoria 2-1 ante UANL en los cuartos de final, aunque es llamativo que el conjunto de Miami aún no haya logrado mantener su arco en cero en toda la competición. Los campeones defensores han concedido al menos un gol en cada uno de sus partidos hasta el momento, lo que podría representar una oportunidad para un Orlando City que ha mostrado ser letal en ataque.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Orlando City, que lleva tres partidos sin perder ante Inter Miami, incluyendo dos victorias en MLS durante 2025. Los Lions se impusieron 4-1 en mayo y lograron otro triunfo posterior, acumulando un marcador global de 7-1 a favor en los encuentros competitivos de esta temporada, además del empate 0-0 en su último enfrentamiento del año anterior.