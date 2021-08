Por qué se va Messi del Barcelona: la contundente frase del presidente del club para explicarlo

El mandatario del Barcelona no quiso generar falsas expectativas ante el momento que se vive en el fútbol español. Joan Laporta, además, lanzó: "Puede ver otras posibilidades"

La noticia de que Lionel Messi abandona el Barcelona generó un impacto mundial. Tras esa situación, Joan Laporta, presidente del club, respondió a toda esa incertidumbre y fue muy duro con la situación. "No quiero generar falsas esperanzas", disparó.

Una de las primeras frases que lanzó Laporta fue contundente: “¿Posibilidades de cambiar la situación y volver a fichar a Messi? No quiero dar falsas esperanzas. Teníamos fecha límite porque la Liga empieza pronto... ahora Messi puede mirar otras opciones”, se sinceró el presidente que afronta su segundo ciclo. En ese término, aparecen el PSG y el Manchester City como las opciones más redituables.

Laporta señaló que la actual dirigencia recibió "una herencia nefasta" de la gestión de Josep María Bartomeu, que renunció en octubre pasado, a la vez que remarcó que el club no tiene "margen con la masa salarial".

Con respecto las razones específicas, Laporta indicó que "en el fair play financiero ya saben que en LaLiga el criterio del cash no se sigue. Por eso no pudimos meter el primer contrato pactado con Leo Messi, que ya explicaré con detalle. Para tener este fair play el Barça tenía que hipotecar el club por medio siglo, parte de los derechos audiovisuales del club y no estoy dispuesto a hacer eso para nadie", explicó. Esa frase golpea directamente a CVC y a Tebas, quien consiguió un préstamo para la Lig de España

Joan Laporta en la conferencia de prensa donde explicó la salida de Messi del club. Crédito: Télam

En ese sentido añadió: "Afortunadamente tenemos una institución de 122 años de historia que está por encima de jugadores, incluso por encima del mejor jugador del mundo. Le estaremos agradecidos eternamente, pero el club está por encima de todo".

"Llevábamos más de dos meses negociando y hemos pasado por varias fases. Primero acordamos un contrato de dos años a pagar en cinco. Leo estaba de acuerdo y estábamos agradecidos. Leo ha puesto todas las facilidades que ha podido. LaLiga tenía sus presiones porque hay otros clubes que quieren que se cumplan las normas. Ahí pasamos a un contrato de cinco años, aceptado por él también", dijo.

Tebas, "el otro Jaime Durán Barba" de Macri

En especial durante 2018, el exmandamás de Boca consultó permanentemente al dirigente europeo, quien lo visitó varias veces en la Casa Rosada y, según Tiempo Argentino fue clave para la conformación de la ya extinta Superliga: le dio letra al estatuto, empujó el ingreso de los privados a las transmisiones televisivas de los partidos, charló permanentemente con el Presidente de la misma Mariano Elizondo, recomendó que hubiera "equipos B" (filiales) de los "cinco grandes" en el Ascenso, opinó que se les debería haber dado más poder a Boca y a River e insistió por la vuelta de las sociedades anónimas.

“Lo conozco hace 20 años, fuma adentro de una garrafa... Y te digo que no he conocido persona más inteligente en el fútbol. La Liga estaba recontra fundida y él la levantó. El otro día, Barcelona y Real Madrid jugaron al mediodía de España porque le vendió el partido a China", dijo un integrante de la mesa de la AFA en ese momento.