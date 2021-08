Messi se va de Barcelona: el Manchester City ya rechazó contratarlo

Según el diario catalán Sport, el destino de Messi no estaría en el Manchester City, que incorporó a Jack Grealish y busca cerrar a Harry Kane.

Instantes después de que F.C. Barcelona anunciara que Lionel Messi no renovaría con el club que lo vio nacer comenzó la danza de posibles destinos para el crack argentino. Y entre los equipos que podrían recibir a Messi se encontraba el Manchester City, que ya intentó incorporarlo anteriormente, pero según informan en el portal deportivo catalán Sport, el conjunto Ciudadano no lo tendría en sus planes.

A mediados de febrero del 2021, el diario inglés The Sun afirmó en su portada que intentaría separar a Messi del Barcelona con una suculenta oferta de 430 millones de euros, una cifra impactante pero lejana a los 600 millones que presentaron en el 2020. El mismo medio aseguraba que el contrato que los Ciudadanos le ofrecían a Leo era por cinco temporadas. Además, se sumaba la presencia en el club de Pep Guardiola, el técnico que más jugo le pudo sacar a Messi, y su amigo Sergio Kun Agüero, que recientemente firmó con el Barcelona.

Actualmente, el panorama está más complicado para el City ya que están cerca de incorporar por unas 100 millones de libras esterlinas (unos 117 millones de euros) al mediocampista inglés Jack Grealish, lo que lo convierte en el pase más caro en la historia del club a pesar de las quejas tanto de los fanáticos del Aston Villa -club donde se desempeñó Grealish hasta este mercado de pases- como del mismo City. Además también pretenden sumar a Harry Kane, otro futbolista pedido por Guardiola y que no será nada barato, por lo que al City se le complicaría esquivar el Fair Play Financiero de la UEFA.

Pep Guardiola dándole indicaciones a Messi, una imagen que no se verá pronto nuevamente

De esta forma, según informó el portal catalán Sport el Manchester City no tiene en sus planes negociar por la incorporación de Lionel Messi, a quien quisieron tentar en otras oportunidades. Cuando el crack argentino estuvo a punto de irse de Barcelona, los rumores indicaban que su destino estaría en la ciudad industrial inglesa, algo que no terminó sucediendo ya que Messi prefirió no entrar en un conflicto legal con el club que lo vio nacer.

Salvo que se produzca un giro insospechado, el futuro de Lionel Messi no estará en el Manchester City, donde no esperaban que se produjera este sorpresivo desenlace con el argentino dejando Barcelona. Quienes todavía pugnan por incorporar a Messi son el otro equipo de Manchester, el United, el Inter de Milán y el PSG, donde están sus amigos Neymar, Ángel di María y Leandro Paredes. La MLS es otro de los posibles destinos del argentino recientemente campeón de la Copa América.