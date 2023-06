Mala noticia para Lionel Messi: un amigo le dijo que no a Inter Miami

Lionel Messi tiene una mala noticia antes de debutar en Inter Miami, ya que un amigo personal rechazó llegar a la MLS de Estados Unidos en este mercado de pases. Sus motivos.

Lionel Messi ya tiene una mala noticia como jugador de Inter Miami, más allá de que ni siquiera debutó todavía. Uno de los mejores amigos del rosarino en el fútbol rechazó públicamente la posibilidad de sumarse al club de la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos y aseguró que por ahora no es el momento.

El protagonista es nada menos que Luis Suárez. El charrúa le dijo un comentario al paso al medio El Observador y terminó con los rumores que lo vinculan con Inter Miami. Apenas "La Pulga" confirmó que estará dicho equipo, comenzaron los rumores en el mercado de pases. Algunos de ellos señalan que David Beckham, el dueño de la franquicia, intentará convencer a "Lucho", a Jordi Alba, Sergio Busquets y Ángel Di María, entre otros.

Luis Suárez acabó con los rumores de fichar con Inter Miami para jugar con Messi: "Imposible"

Actualmente en el fútbol de Brasil, le preguntaron al "Pistolero" si existe la posibilidad de volver a compartir un plantel con su amigo. No obstante, rápidamente terminó con las ilusiones de varios y aseguró que "es imposible". "Estoy muy feliz en Gremio y tengo contrato hasta fines de 2024", insistió el astro uruguayo. En diciembre del año que viene tendrá casi 38 de edad, por lo que es muy complicado soñar con verlos dentro de la cancha para conformar esa dupla temible que tantas alegrías le dio a Barcelona, con Neymar como el tercero de la histórica "MSN".

Suárez se efirió a su probable llegada a Miami junto a su amigo Messi.

El palazo de Messi a Barcelona por su frustrada vuelta: "No sé si hicieron lo posible"

En el diálogo con Mundo Deportivo, el astro argentino fue consultado por la postura del club catalán para que regresara y comentó: "Bueno, no sé. Es un tema de ellos. La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo... Ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo". "Pero ya te digo, no era sólo eso. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver. Y es entendible, por la situación que está pasando el club, Y así lo viví", profundizó.

Luego, Lionel aclaró que él realmente tenía deseos de retornar al "Culé", pero no a cualquier costo: "Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia". Y agregó sobre el tema: "Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso".

"Mi familia estaba muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos qué podía pasar, pero obviamente que ellos estaban con muchas ganas de volver. Nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy difícil, pero también me apoyan y es una decisión tomada en familia, no solo mía", amplió el crack. Igualmente, señaló que "también están contentos del nuevo cambio, si bien tristes también por irse. Les costó al principio pero ahora están más que adaptados acá en París. Tienen sus amigos en el colegio y también les duele separarse de todo eso. Ya son grandes. Sobre todo Thiago, entiende la situación y está feliz de lo que vendrá".

Para finalizar, Messi contó los diálogos que tenía con el rpesidente y entrenador del Barcelona: "En realidad, con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida". "También hablamos de la posibilidad de que yo volviese. Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación", cerró.