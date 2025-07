Lionel Messi suspendido: la posible sanción de la MLS que sacude al astro argentino

Insólito: la sanción que podría recibir Messi en la MLS.

Lionel Messi podría recibir una insólita sanción en la Major League Soccer (MLS) de cara al duelo frente a Cincinnati que se jugará el próximo sábado 26 de julio. La gran figura del Inter Miami y la Selección Argentina no estará presente en el All Star Game que enfrenta a los mejores jugadores de la liga estadounidense con sus pares del fútbol mexicano, un accionar que reglamentariamente se castiga con una fecha de suspensión en la temporada regular.

La 'Pulga' tampoco asistió a los entrenamientos que se realizaron el lunes y el martes, al igual que su compañero Jordi Alba, quien también integra el seleccionado. De momento, ninguno de los dos justificó sus faltas al evento que ocurrirá este miércoles a las 22 horas en Argentina en el Estadio Q2, y la única forma de eximirse de ser sancionados es si presentan documentación que ratifique una lesión.

La posible sanción a Messi: los motivos de su ausencia en el All Star Game

Sin confirmación oficial, se especula que Messi decidió no ir al All Star Game para preservarse físicamente, a causa de la numerosa cantidad de partidos que disputó en las últimas semanas: entre la MLS y el Mundial de Clubes, el atacante rosarino de 38 años dijo presente en nueve encuentros de forma consecutiva en apenas 34 días. En el último, frente a New York Red Bull, anotó dos golazos y le dio una asistencia espectacular a Jordi Alba para ser el más destacado en la goleada por 5 a 1.

Según el reglamento vigente de la MLS, los futbolistas seleccionados para el All Star Game que no se presentan sin una lesión comprobada son pasibles de una suspensión automática por un partido de la temporada regular. La normativa, pensada para evitar deserciones en un evento central del calendario comercial de la liga, se aplicó en el pasado a figuras como Zlatan Ibrahimović en 2018 y Carlos Vela en 2021, cuando vestían las camisetas de Los Angeles Galaxy y Los Angeles FC respectivamente.

Las estadísticas de Lionel Messi en el Inter Miami

Partidos jugados : 66.

: 66. Goles : 56.

: 56. Asistencias : 26.

: 26. Títulos: Leagues Cup 2023 y MLS Supporter's Shield 2024.

La 'Pulga' fue la gran figura en la goleada por 5 a 1 frente a New York Red Bull, con dos goles y una asistencia.

Messi, cerca de dejar el Inter Miami a fin de año

Lionel Messi analiza por primera vez irse de Inter Miami de Estados Unidos, tal vez para sorpresa de muchos fanáticos de "Leo". El capitán de la Selección Argentina padeció la goleada por 4-0 de PSG en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, el conjunto de Javier Mascherano quedó eliminado y su futuro profesional transita por una incertidumbre absoluta. De hecho, podría ponerle un punto final a su estadía en Norteamérica cuando acabe su contrato vigente en diciembre próximo.

Según la información del periodista Esteban Edul en ESPN F12, el programa de televisión conducido por Mariano Closs, el delantero rosarino de 38 años se plantea abandonar el torneo estadounidense en busca de "una liga más competitiva". "Alguien cercano a él y a su familia me dijo que él tiene pensado jugar en otro lado los seis meses previos al Mundial (de Selecciones en 2026)", reveló el mencionado cronista de la "Albiceleste".