Levante vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

Por la fecha 31 de la Liga, Getafe y Levante se enfrentan el lunes 13 de abril desde las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Getafe

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

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Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante no pudo ante Real Sociedad en el Reale Arena. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-0 a Athletic Bilbao en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 41 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (12 PG - 5 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 76 30 25 1 4 51 2 Real Madrid 69 30 22 3 5 36 3 Villarreal 58 30 18 4 8 19 8 Getafe 41 30 12 5 13 -4 19 Levante 26 30 6 8 16 -16

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 33: vs Sevilla: 23 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Espanyol: 27 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 33: vs Real Sociedad: 22 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Barcelona: 25 de abril - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Getafe, según país