Sarmiento vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Sarmiento recibirá a Gimnasia, en el marco de la fecha 14 del Apertura, el próximo lunes 13 de abril a partir de las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Gimnasia

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

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Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento viene de vencer a Barracas Central con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia viene de perder contra Huracán por 0 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 8.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Gimnasia con un marcador de 0-1.

Álvaro Carranza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Gimnasia: 13 de abril - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Rosario Central: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tigre: 25 de abril - 19:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Sarmiento: 13 de abril - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Estudiantes (RC): 18 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Belgrano: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Horario Sarmiento y Gimnasia, según país