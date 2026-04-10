Representante comercial de EEUU dice que la implicación de China en Irán complicaría las cosas

FOTO DE ARCHIVO: El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, asiste a una conferencia de prensa, en París, Francia

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ‌dijo el viernes ‌que Washington está tratando de mantener una relación estable con China, pero que si Pekín se involucra con Irán de una manera contraria a los ​intereses estadounidenses, ⁠eso complicaría las cosas.

"Los objetivos ‌subyacentes de nuestras economías ⁠son muy diferentes. ⁠Pero hay una forma de lograr cierta estabilidad económica. Si China ⁠va a involucrarse con Irán ​de una manera ‌que perjudique los intereses ‌de Estados Unidos, entonces eso ⁠obviamente complica las cosas, y es responsabilidad de China eliminar esa situación", dijo ​Greer en ‌una entrevista en la CNBC.

Greer también dijo que espera que el presidente Donald Trump tenga una buena ⁠reunión el próximo mes con el presidente chino Xi Jinping. El viaje se da justo un año después de que Washington impuso aranceles globales de gran alcance ‌y, en ocasiones, erráticos.

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"Creo que lo que hay que recordar con respecto a China es que, aunque nos estamos esforzando mucho ‌por lograr la estabilidad con este país, especialmente en materia comercial y ‌económica, ⁠no todos los retos con ellos están resueltos", ​dijo Greer.

Con información de Reuters