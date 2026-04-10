Lo dirige una famosa actriz argentina y tiene 40 años: el teatro que deberías conocer de CABA

Hace 40 años, la icónica actriz argentina Cristina Banegas fundó el teatro El Excéntrico de la 18.ª, uno de los primeros en combinar la enseñanza y la producción teatral. ​​​​​​Con obras únicas, seminarios y talleres para todas las edades, el espacio se erige hoy en el barrio porteño de Villa Crespo como símbolo de resistencia y se vuelve uno de los rincones que deberías conocer de la ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con El Destape, la actriz expresó sobre las cuatro décadas de actividad ininterrumpida del teatro: "Estoy muy emocionada de haber atravesado estos 40 años de nuestro país, de la historia del teatro en Buenos Aires y en el resto del país, y de la resistencia del teatro como un espacio comunitario, de creación, de experimentación y de lucha".

Cómo nació El Excéntrico de la 18: el teatro de Cristina Banegas que lleva cuatro décadas de actividad

El Excéntrico de la 18ª fue fundado en 1986 por Cristina Banegas. Según comentó en diálogo con El Destape, solía ser el espacio donde la actriz argentina daba clases y, además, vivía en el piso de arriba junto a su hija Valentina.

Su nombre hace referencia a la singularidad con la que nació: a pesar de encontrarse en lo que hoy es una zona concurrida, el espacio fue uno de los primeros teatros de Villa Crespo. Además, fue elegido por el director Alberto Ure, quien estaba a cargo de la publicidad del lugar, y también tiene su tinte político, ya que menciona la circunscripción política del área para votar.

"Hubo temporadas muy difíciles. Sobre todo porque cuando nosotros empezamos, no existía ni el Instituto Nacional del Teatro. No teníamos ningún tipo de ayuda. Ahora, todo esto está en crisis por la situación horrible en la que está nuestro país, pero nosotros seguimos", apuntó Cristina Banegas.

El espacio fue inaugurado hace 40 años con la obra El padre, bajo la dirección del propio Ure, y con los años logró consolidarse como una usina cultural independiente abierta para que actores y actrices se formen, produzcan y muestren sus performances y shows.

El Excéntrico ha sido escenario de espectáculos premiados y hasta fue galardonado en 1999 con el premio anual "Trinidad Guevara" en el rubro producción teatral privada. En diferentes entrevistas, la actriz reveló que se encuentra preparando un libro digital para contar la extensa historia del espacio que ya es un ícono de la ciudad porteña.

Dirección: Lerma 420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un lugar para aprender y crecer

A lo largo de sus 40 años el teatro ha formado teatristas, presentado obras destacadas y ha visto crecer a muchos. Cuatro décadas después, Banegas sigue dando clases junto a un equipo de profesionales que se formó en El Excéntrico con ella y con su hija Valentina. Quienes, además, remarcan que el espacio les abrió las puertas a nuevos proyectos y los habilitó a dar sus primeros pasos en el mundo laboral.

En diálogo con El Destape, la profesora Gabriela Saidón -que se formó junto a Cristina y trabajó muchos años como su asistente- señaló: "Me formé acá a los 22 años, la conocí a Cristina trabajando y conocí a mis amigas hasta el día de hoy. Fue un espacio de formación donde aprendí también a pensar y, a la vez, un espacio de proceso creativo. Fue una formación no solo en la actuación, sino en una forma de trabajo".

Según explicó Saidón, las clases actuales siguen esa línea de hacer teatro. "Son para ir encontrando cuál es la forma de hacer teatro. Dialogamos con materiales clásicos y con la contemporaneidad constante, con la impronta de un pensamiento político, ético y estético que tiene este espacio, que es fundamental y vital".

"Es un espacio para mí muy fundamental, donde descubrí una identidad, un amor al teatro y una casa, un espacio de poder llegar siendo quien sos y de poder descubrir un poco quién sos en la ficción", sumó Catalina Sáenz, profesora para niños del espacio, quien resumió: "Mi infancia, adolescencia y ahora adultez están transformadas por este espacio".

El Excéntrico de la 18ª: cómo es la programación del teatro y qué días hay clases

Cartelera de teatro

Viernes 10 y 17 de abril: La Bala de Plata a las 20:30 hs.

Sábado 11 y 18 de abril: Monólogo de Samuel Beckett (a las 18 hs); Molly bloom (20:30 hs) y 0615 (22:30 hs).

(a las 18 hs); (20:30 hs) y 0615 (22:30 hs). Domingo 12 y 19 de abril: Matria (17:00 hs), Proyecto Quevedo (20:30 hs).

Próximamente

A partir del 25 de abril cambiará la cartelera y se sumarán nuevas obras:

Poema ordinario

Derivas sonoras (lecturas y chelo)

Fridas (desde el 26)

Cursos, talleres y seminarios