Defensa y Justicia vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

A partir de las 16:30 (hora Argentina) el próximo lunes 13 de abril, Talleres visita a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello, por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Apertura.

Así llegan Defensa y Justicia y Talleres

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

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Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura

Defensa y Justicia recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Instituto. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 5 goles y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres cayó derrotado 0 a 1 ante Boca Juniors. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 4 goles y recibió 2.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó en empate a 1.

Luis Lobo Medina es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Talleres: 13 de abril - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Independiente: 18 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Boca Juniors: 23 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: 13 de abril - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Dep. Riestra: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Estudiantes: 25 de abril - 17:00 (hora Argentina)

Horario Defensa y Justicia y Talleres, según país