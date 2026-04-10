Vélez vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

El próximo lunes 13 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Central Córdoba (SE) visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Apertura.

Así llegan Vélez y Central Córdoba (SE)

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

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Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez fue derrotado en el Víctor Antonio Legrotaglie frente a Gimnasia (Mendoza) por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Newell`s. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 3 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Vélez se quedó con la victoria por 0 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Bruno Amiconi.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): 13 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs San Lorenzo: 20 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Unión: 27 de abril - 18:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Vélez: 13 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Platense: 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lanús: 24 de abril - 19:15 (hora Argentina)

Horario Vélez y Central Córdoba (SE), según país