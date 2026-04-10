Lanús vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Banfield y Lanús se enfrentarán en la Fortaleza el próximo lunes 13 de abril desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Apertura.

Así llegan Lanús y Banfield

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

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Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura

Lanús igualó 0-0 frente a Platense. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 2 goles y registró solo 8 a favor.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield perdió ante Argentinos Juniors por 2 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han encajado 7.

Banfield no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Banfield se llevó la victoria por 2 a 1.

Nicolás Ramírez fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Banfield: 13 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Gimnasia (Mendoza): 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): 24 de abril - 19:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Lanús: 13 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Atlético Tucumán: 26 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Horario Lanús y Banfield, según país