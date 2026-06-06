Ignoró a Videla, acompañó a las Madres de Plaza de Mayo y murió a los 77 años

Un exjugador de hockey que disputó un Mundial en Argentina y trabajó también en la selección de fútbol de Países Bajos murió a los 77 años. Se trata de Hans Jorritsma, estrella del equipo que alcanzó la final de la Copa del Mundo de 1978 llevada a cabo en nuestro país, en la que cayeron ante Pakistán. A la hora de recibir la medalla de plata, fue el único en negarse a saludar a Jorge Rafael Videla y recibir la presea, además de mostrar su apoyo a las Madres de Plaza de Mayo.

El pasado jueves 4 de junio, a raíz de una dura enfermedad, el exdeportista que también fue integrante del cuerpo técnico del combinado entre 1996 y 2017, por lo que el plantel actual le dedicó un minuto de silencio en vísperas del comienzo del Mundial 2026. Sin dudas dejó su huella en suelo argentino por las dos decisiones que lo marcaron. La primera por la negativa al dictador en la ceremonia de premiación y la segunda con un gesto que trascendió con el paso del tiempo.

Murió Hans Jorritsma: el neerlandés que se negó a recibir una medalla de Videla a acompañar a las Madres de Plaza de Mayo

Lo cierto es que todo el plantel acordó recibir los premios correspondientes por parte de Videla en caso de llegar a las instancias finales. Sin embargo, Jorritsma se negó y se fue rápidamente al hotel por su rechazo a la Dictadura. Esto trajo consecuencias y no pudo jugar más en el seleccionado después de una durísima sanción impuesta por la federación de hockey neerlandesa. Igualmente tuvo su revancha más tarde como entrenador y siguió adelante con su vida.

Murió Hans Jorritsma, exjugador de hockey que ignoró a Videla y acompañó a las Madres de Plaza de Mayo

Tiempo después, para un medio de su país escribió lo que vivió junto a las Madres de Plaza de Mayo. "Estamos en la plaza a las tres y cuarto. Los primeros signos: pequeños grupos de mujeres están parados aquí y allá, otras se acercan, muchas se besan en la mejilla al saludar", contó Jorritsma acerca de esa jornada que compartió junto a su compañero Piet Gunning. También, el exjugador agregó: "A las cuatro menos cuarto un par de mujeres me dejan claro con gestos minuciosos que tengo que esconder mi cámara rápidamente" y contó cómo llegó la policía para "desalojar" a las mujeres.

El minuto de silencio de Países Bajos por la muerte de Jorritsma

En el marco previo al comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, la Selección de Países Bajos llevó adelante su primer entrenamiento en suelo estadounidense. Antes de dicha jornada, el plantel completo guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador y técnico de hockey que también trabajó en el seleccionado de fútbol.

El minuto de silencio del plantel de Países Bajos por la muerte de Hans Jorritsma

Fue parte del conjunto neerlandés desde 1996 de la mano de Guus Hiddink para luego decir presente en Francia 1998, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 -en el que perdieron la final ante España- y Brasil 2014. Luego de no alcanzar la clasificación a Rusia 2018 dejó su cargo en el cuerpo técnico.