Lanús y Atlético Mineiro juegan el partido por el título

Mano a mano, El Granate y Atl.Mineiro definen mañana a las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Defensores del Chaco, al ganador de la Copa Sudamericana.

El fútbol se viste de gala para conocer al campeón de la Copa Sudamericana. el Granate y Atl.Mineiro serán los protagonistas de la gran definición.

Piero Maza Gómez es el elegido para dirigir el partido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)

: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril) Fase de Grupos : Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)

: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)

: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)

: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)

: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo) Fase de Grupos : Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)

: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo) Octavos de Final : Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)

: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto) Octavos de Final : Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto)

: Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto) Cuartos de Final : Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre)

: Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre) Cuartos de Final : Fluminense 1 vs Lanús 1 (23 de septiembre)

: Fluminense 1 vs Lanús 1 (23 de septiembre) Semifinales : Universidad de Chile 2 vs Lanús 2 (23 de octubre)

: Universidad de Chile 2 vs Lanús 2 (23 de octubre) Semifinales: Lanús 1 vs Universidad de Chile 0 (30 de octubre)

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)

: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)

: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)

: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril) Fase de Grupos : Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)

: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)

: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)

: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo) Playoff Octavos : Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)

: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio) Playoff Octavos : Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)

: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio) Octavos de Final : Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)

: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto) Octavos de Final : Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)

: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto) Cuartos de Final : Bolívar 2 vs Atlético Mineiro 2 (17 de septiembre)

: Bolívar 2 vs Atlético Mineiro 2 (17 de septiembre) Cuartos de Final : Atlético Mineiro 1 vs Bolívar 0 (24 de septiembre)

: Atlético Mineiro 1 vs Bolívar 0 (24 de septiembre) Semifinales : Independiente del Valle 1 vs Atlético Mineiro 1 (21 de octubre)

: Independiente del Valle 1 vs Atlético Mineiro 1 (21 de octubre) Semifinales: Atlético Mineiro 3 vs Independiente del Valle 1 (28 de octubre)

Horario Lanús y Atlético Mineiro, según país