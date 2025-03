Video: el golazo de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió a ser noticia en el Atlético de Madrid con un golazo para darle la victoria a su equipo ante el Athletic de Bilbao por la fecha 26 de LaLiga de España. El futbolista surgido de River Plate y campeón de todo con la Selección Argentina ingresó en el segundo tiempo de dicho compromiso y rompió el cero en el marcador siete minutos más tarde. Para colmo, este resultado favorece a los de Diego "Cholo" Simeone que pelean el campeonato y subieron a lo más alto de la tabla.

Al menos hasta que juegue el Barcelona ante la Real Sociedad, el "Colchonero" se posicionó en soledad con esta victoria ya que el Real Madrid cayó como visitante ante el Betis. De esta manera, Julián y compañía llegan de la mejor manera para lo que será el duelo ante el "Merengue" por los octavos de final de la UEFA Champions League. Por supuesto, la "Araña" se perfila para ser titular en dicho compromiso teniendo en cuenta el nivel que muestra partido a partido.

El gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid ante el Athletic Bilbao

A los 21 minutos del complemento, el delantero de la Selección Argentina recibió el pase de Marcos Llorente que lo dejó mano a mano contra el arquero rival y definió para sellar el 1 a 0 del Atlético de Madrid. De esta manera, el atacante del "Colchonero" alcanzó su grito n°21 con la camiseta del club español y atraviesa su mejor momento. De hecho, se convirtió en una pieza clave e infaltable para el DT a lo largo de la temporada.

Los números de Julián Álvarez con la camiseta del Atlético de Madrid

Partidos jugados : 40.

: 40. Goles : 21.

: 21. Asistencias: 5.

Sorpresa por lo que dijo Julián Álvarez sobre el Atlético de Madrid y el Manchester City

Julián Álvarez es la gran figura del Atlético de Madrid de España y se afianzó como titular para Diego "Cholo" Simeone. El delantero campeón de todo con la Selección Argentina viene de convertirle un gol al Barcelona y brindar una asistencia en el 4 a 4 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y horas después rompió el silencio sobre lo que vive en el "Colchonero". Además, se refirió a su paso por el Manchester City de Pep Guardiola.

Mientras el elenco español pasa un gran presente en el que también pelea LaLiga y está en octavos de la Champions League donde se medirá ante el Real Madrid, su ex equipo no levanta cabeza. Su salida sin dudas llamó la atención en su momento, pero para él fue un beneficio ya que habitualmente era suplente en los "Ciudadanos". Por este motivo, también recordó lo que fue su estadía el fútbol de Inglaterra y no se guardó nada.