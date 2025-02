Sorpresa por lo que dijo Julián Álvarez sobre el Atlético de Madrid y el Manchester City: "Poco"

Sorpresa por lo que dijo Julián Álvarez sobre su llegada al Atlético de Madrid

Julián Álvarez es la gran figura del Atlético de Madrid de España y se afianzó como titular para Diego "Cholo" Simeone. El delantero campeón de todo con la Selección Argentina viene de convertirle un gol al Barcelona y brindar una asistencia en el 4 a 4 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y horas después rompió el silencio sobre lo que vive en el "Colchonero". Además, se refirió a su paso por el Manchester City de Pep Guardiola.

Mientras el elenco español pasa un gran presente en el que también pelea LaLiga y está en octavos de la Champions League donde se medirá ante el Real Madrid, su ex equipo no levanta cabeza. Su salida sin dudas llamó la atención en su momento, pero para él fue un beneficio ya que habitualmente era suplente en los "Ciudadanos". Por este motivo, también recordó lo que fue su estadía el fútbol de Inglaterra y no se guardó nada.

Qué dijo Julián Álvarez sobre el Atlético de Madrid y el Manchester City

"Es un club muy lindo y tiene mucho de argentino. No sólo por los jugadores, sino por la garra y la pasión. Con Giuliano (Simeone) compartimos los Juegos Olímpicos y desde el primer día que llegué a Francia me metía fichas todos los días. Un poco después tomé la decisión", aseguró la "Araña" que, tras su regreso de la competencia en París dejó Manchester para darle un gran giro a su carrera.

A su vez, poco antes de lo que será el primer cruce ante el "Merengue" por la "Orejona", el delantero recordó su gol de penal picándola en el Estadio Santiago Bernabéu ante Thibaut Courtois y reveló que lo pensó dos días antes. En la misma línea, contó que celebró su tanto señalando y mirando al cielo como Lionel Messi como dedicatoria a su abuelo.

Por otro lado, con respecto al Manchester City también recordó lo que vivió de la mano de Pep Guardiola: "Confiaron en mí, jugue´muchos partidos, hice goles y ganamos títulos. Pero necesitaba un nuevo desafío. En la final de la Champions no entré, en la semi jugué poco y son partidos que a uno le gustaría jugar".

Julián Álvarez marcó un gol contra el Barcelona en la Copa del Rey

Los números de Julián Álvarez con la camiseta del Atlético de Madrid

Partidos jugados : 39.

: 39. Goles : 20.

: 20. Asistencias: 5.

La llamativa elección de Simeone en el Atlético Madrid de Julián Álvarez ante Barcelona

Diego "Cholo" Simeone tomó una decisión llamativa en el Atlético de Madrid de Julián Álvarez, antes de la semifinal de ida de la Copa del Rey 2024-2025 en la que igualaron 4 a 4 con el Barcelona en la que la "Araña" convirtió y dio una asistencia. El entrenador albiceleste le dio una gran noticia a otro jugador de la Selección Argentina que está en el plantel profesional del "Colchonero". Es que, además del ex River Plate, están allí Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul y Ángel Correa.

En esta oportunidad, el director técnico sorprendió porque le aseguró la titularidad a Musso para este partido. Si bien el arquero de 30 años surgido en Racing Club suele ser el suplente del esloveno Jan Oblak, en este torneo fue el ex Atalanta quien estuvo desde el arranque en esta temporada. Aunque muchos especulaban con que el europeo le quitaría el puesto dada la magnitud de la instancia y del rival, el DT se la jugó por "Juani" para estar debajo de los tres palos rojiblancos en semejante compromiso.