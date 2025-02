El Negro Bulos panquequeó en vivo con Julián Álvarez.

Federico "Negro" Bulos protagonizó una de las "panquequeadas" más grandes de la historia de la televisión, en este caso vinculada con Julián Álvarez. Es que el panelista de ESPN F90, el programa de TV que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo, había calificado como "sobrevalorado" al ex River Plate. Sin embargo, ahora se dio vuelta y ahora llenó de elogios al delantero de la Selección Argentina.

Incluso, el relator platense de 49 años se mofó de sí mismo y opinó que "aunque algunos lo llamen sobrevalorado", el atacante de Atlético de Madrid "tiene que estar en cualquier equipo". Fue tal el nivel de retroceso que dio el periodista deportivo que hasta sus compañeros lo cargaron en vivo, con la música de "de reversa" de fondo en el estudio del canal.

Aunque el panelista de ESPN F90 había asegurado en la entrevista con el youtuber Ezzequiel que "Julián Álvarez está sobrevalorado", ahora dio marcha atrás, le entregó la "perla blanca" y aseveró: "Qué lindo verlo con esa camiseta rojiblanca, es un orgullo, una maravilla lo que usted está logrando". "Alguna vez, a algunos se nos ocurrió cuestionarlo, pero usted es un tipo ganador, que juega con una sonrisa al fútbol", hizo una autocrítica.

"No tengo más que palabras de elogios para usted, es un verdadero embajador del fútbol argentino, a su corta edad jugar con la pasión con la que juega...", reflexionó el periodista sobre Julián Álvarez. Incluso, Bulos pidió "que a nadie se le ocurra decir que usted está sobrevalorado o pudo haber sido discutido, usted es campeón del mundo, campeón de América, de la Champions, el mejor en esta temporada, la rompe donde le toca". "Nos rendimos a sus pies, maestro, lo queremos, ¡arriba el fútbol argentino de la mano de Julián!", completó el "Negro".

¿Qué había dicho el Negro Bulos sobre Julián Álvarez? "No es top"

El panelista de ESPN F90 fue entrevistado por el joven youtuber Ezzequiel y una de las preguntas allí fue por un "top tres de jugadores a los que considerás sobrevalorados, de cualquier época". En ese momento, el comunicador respondió: "¿Tiene que ser de la Liga nuestra?". "No, puede ser de todo... De antes, de ahora, de la Liga nuestra, de cualquiera", reaccionó Ezze.

Fue entonces cuando Bulos reconoció que "va a caer incómodo, se van a enojar, esta es brava...". Así y todo, se atrevió y lanzó a pura sinceridad: "Voy a ser ingrato, pero me la voy a jugar. Porque ´sobrevalorado´, vos decís, ¿es injusto? No, no es injusto que esté donde está, el pibe es un remador, un corredor, un atleta de elite de primer nivel y además un divino de persona. Yo creo que no es top Julián Álvarez, para mí".

En esa línea, el relator bonaerense recalcó que "(Erling) Haaland no es top tampoco" y enfatizó: "Si vale la aclaración, para mí crack eran Carlitos Tevez y el Kun (Sergio) Agüero}. (Hernán) Crespo era un crack...". Y remató: "Julián no es un crack para mí, Lautaro (Martínez) está más cerca de crack, aunque tampoco llega al nivel para mí de Carlitos y el Kun".

