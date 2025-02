Cambio rotundo para uno de los canales de TV que transmiten en vivo el fútbol argentino.

La Justicia acaba de aplicar un fuerte golpe vinculado con la transmisión en la televisión de los partidos del fútbol argentino en el 2025. En pleno desarrollo del Torneo Apertura de la Primera División, le acaban de prohibir a TNT Sports vender los encuentros de la Liga Profesional por fuera del Pack Fútbol y para aquellos clientes que no tengan un abono básico de televisión por cable o satelital.

De acuerdo con la información del portal deportivo Doble Amarilla, los jueces consideran, entre otras cosas, que esa modalidad va en desmedro de quienes adquirieron el Pack fútbol. De esta manera, una de las dos señales que emiten estos encuentros en la TV -junto a ESPN Premium- no podrá emitir los cotejos de la Liga a través de su propia plataforma MAX. En esa línea, tampoco podrá seguir adelante con el acuerdo de comercialización hecho con Telecentro.

La medida fue dictada como cautelar dentro de una demanda autosatisfactiva iniciada por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, para frenar esta modalidad de comercialización que según la case madre de este deporte a nivel nacional "perjudica los intereses de los clubes" que la conforman en la actualidad. Como conclusión, TNT Sports puede tener una señal alternativa básica propia si así lo desea, pero en ella no puede dar los partidos en vivo como lo había acordado hasta ahora con Telecentro.

Golpazo para TNT Sports en las transmisiones del fútbol argentino.

Desde ESPN, Mariano Closs liquidó a Juan Pablo Varsky, estrella de TNT Sports: "Insólito"

En enero del 2025, tras el encuentro entre Boca y Argentinos Juniors que acabó 0-0 en La Bombonera, el líder de F12 aseguró en vivo que "le hicieron un regalo a Boca porque Ander Herrera debió haber sido expulsado" sobre el final del primer tiempo. Visiblemente molesto y en referencia a Juan Pablo aunque sin haberlo mencionado, disparó al instante que "es insólito que se diga que no fue nada... Es increíble". Incluso, manifestó que "no sólo es un planchazo, sino que además además va para arriba la pierna, no es que intentó hacer algo...".

Muy convencido, Closs remarcó que "cuando vos dejás la plancha arriba siempre hay voluntad, siempre tenés voluntad, es mentira que no tenés voluntad". "¿Cómo va a ir arriba? ¿Si la pelota está abajo por qué vas arriba, para qué vas a ir arriba? ¡Era roja directa!", insistió Mariano en ESPN. Al mismo tiempo, recordó que "(Hernán) Mastrángelo ya tuvo problemas en Boca vs. Huracán, es todo lo mismo...". Y culminó, de manera vehemente: "¡Esto es roja, va para arriba, no hay ninguna manera de obviar esto! ¡Divide abajo y va para arriba, por supuesto! Salvo que llamen por teléfono y te digan en la cabina (del VAR) ´hacete el boludo´. Este chico cada vez dirige peor. Perdón Mastrángelo, sos un pibe al que veo en los partidos y sos hijo de un amigo (el exjuez Carlos Mastrángelo), pero es tremendo".