Sacudón para Independiente por otro pésimo anuncio desde la FIFA

Nueva mala noticia de la FIFA para Independiente.

La FIFA le dio otra pésima noticia a Independiente con relación al mercado de pases del fútbol argentino en 2025. La confirmación que sacude al club de Avellaneda y al equipo dirigido por Julio Vaccari es que volvió a ser inhibido por una deuda de 570.000 dólares, más intereses, con el mediocampista ofensivo ecuatoriano Juan Cazares. Hasta que no levante dicho pasivo con el ex River Plate, no podrá tener refuerzos en la ventana de junio próximo.

Si bien la institución presidida por Néstor Grindetti pudo levantar las inhibiciones de otros futbolistas, como los casos de Cecilio Domínguez y Gastón Silva, ahora es el turno de "Juanito". Si bien el volante de 32 años pasó sin pena ni gloria por el "Rojo", viene reclamando el dinero que le deben desde que se marchó allá por el 2023.

Los números de Juanito Cazares en Independiente

37 partidos oficiales entre el 2022 y el 2023, inclusive.

4 goles.

4 asistencias.

Sin títulos obtenidos.

¿Cómo llegó Cazares a Independiente?

Después de la invasión de Rusia a Ucrania a comienzos del 2022,​ la FIFA permitió que los jugadores puedan emigrar a otros clubes para no quedar inactivos.​ Por eso, a pesar de que el mercado de pases no estaba abierto, el "Rey de Copas" pudo ofertarle al ex Banfield un préstamo por seis meses y el talentoso enganche aceptó. Su vínculo con Metalist de Ucrania terminó en junio del 2022 y entonces recaló en Avellaneda, de donde finalmente se marchó una campaña más tarde camino a América Mineiro de Brasil. Luego, vistió las camisetas de Santos, Paysandú e Independiente del Valle.

Desde Independiente, Gabriel Ávalos sueña con volver a la Selección de Paraguay

En plena entrevista en la televisión con ESPN F90, el programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, el atacante reconoció: "Siempre sueño con volver a la Selección. Por suerte me ha tocado jugar la Copa América y varios partidos, pero creo que mi nivel de principios de año del 2024 hizo que me alejara un poquito de lo que es la Selección". Si bien aclaró que "obviamente, primero siempre está Independiente", analizó: "Creo que mi nivel en el club es el que hace que se pueda dar eso".

Con relación a Alfaro, el ex Patronato de Paraná expresó: "No tuve la posibilidad de hablar todavía, sí estoy en contacto con los compañeros, con la gente de la Selección, así que esto es cuestión de momentos, de ver el rendimiento de todos los que están". Por último, resaltó que "los que están ahora lo están haciendo bien y eso es bueno porque es lo que Paraguay necesita".