El nuevo fracaso de Foster Gillett, ahora con Valentín Gómez: "Se cayó"

Otro fracaso de Foster Gillett, ahora con el ex Vélez Valentín Gómez.

Foster Gillett protagonizó un nuevo papelón en el mercado de pases del fútbol argentino, en este caso vinculado con Valentín Gómez. El defensor de 21 años fue el capitán del Vélez Sarsfield campeón en el 2024 y el grupo inversor liderado por el empresario estadounidense se metió para venderlo a Udinese de Italia, aunque vencieron los plazos estipulados y el traspaso se cayó.

Por lo tanto, ahora el central deberá volver al país en los próximos días y entrenarse por su cuenta hasta que se defina la situación. En una cuestión extremadamente incómoda en medio del papelón, uno de los jugadores con mayor proyección a nivel nacional se ve envuelto en semejante polémica, así como ocurrió con Rodrigo Villagra en River Plate.

Otro papelón de Foster Gillett: se cayó el pase de Valentín Gómez, de Vélez, a Udinese

El entorno del zaguero zurdo ya fue notificado acerca de que, por ahora, no irá al club italiano, por lo que su representante deberá buscar un nuevo equipo en el mercado de pases después de que vuelva a la Argentina. Aunque el empresario norteamericano sostiene que todavía quieren comprar al futbolista, lo concreto es que la transferencia al elenco de Friuli no se llevará a cabo, pese a la promesa inicial de que iban a pagar por su ficha unos 8,5 millones de dólares por el 90%. Se estima que, hasta que se le encuentre club, el marcador central podría entrenarse con un profesor particular en las instalaciones del "Fortín", pero no con el resto del grupo liderado por Sebastián Domínguez.

Otro fracaso de Foster Gillett, ahora con el ex Vélez Valentín Gómez.

Las estadísticas de Valentín Gómez en Vélez

110 partidos oficiales.

3 goles.

Sin asistencias.

1 título obtenido.

El caso de Villagra, otro papelón de Gillett

La noticia de que Gillett compraba el 100% de la ficha de Villagra en 11.5 millones de dólares sorprendió en el fútbol argentino. Y, ante todo, era un gran negocio para River porque se deshacía de un jugador que no era prioridad para Marcelo Gallardo, que no había dejado buenas sensaciones luego de haber arribado a Núñez en 10 millones de la misma moneda. Sin embargo, la negociación aún no se hizo efectiva en las arcas del "Millo".

Según reveló TyC Sports, si bien Villagra ya firmó la cláusula de recisión del contrato con el club de Núñez, los 10 millones de dólares netos de la operación por el momento no ingresaron en la cuenta de River y eso le genera daños colaterales. En primer lugar, los directivos planeaban usar con ese dinero para cerrar a Kevin Castaño como refuerzo en el mercado de pases, el colombiano que llegaría para el mediocampo, y además, comenzar a buscar opciones tras la venta de Pablo Solari a Spartak de Moscú.

En el caso de Villagra, el problema es más grave. A diferencia de Gómez, el exjugador de Talleres de Córdoba no tiene club confirmado, aún no sabe dónde jugará y se entrena por su parte desde hace una semana. Aunque las primeras opciones habían sido el "Pincha" y el "Fortín", por la relación del norteamericano con dichos clubes, ambas opciones fueron descartadas y surgió un supuesto interés de Spartak de Moscú que, hasta el momento, no se materializó concretamente.

A los allegados a Foster no los desespera la situación y confían en que el dinero que debe recibir River por Villagra será girado en los próximos días, ya que solo se trata de un "problema burocrático". Aún así, en los clubes argentinos sonó un alerta y las promesas del estadounidense ya las observan de reojo.