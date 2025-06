Carlos Sainz anuncia que no se presentará a la presidencia de la FIA

Foto de archivo de Carlos Sainz en el Gran Premio de Arabia Saudita de la F1

Las posibilidades de Mohammed Ben Sulayem de ser reelegido sin oposición como presidente de la FIA aumentaron el miércoles, cuando el español Carlos Sainz dijo que no se presentaría al cargo.

El bicampeón del mundo de rally de 63 años, cuatro veces ganador del Dakar y padre del piloto de Fórmula Uno de Williams del mismo nombre, dijo en mayo que estaba considerando presentarse contra el emiratí en las elecciones de diciembre.

La decisión de no seguir adelante le permitirá volver a competir en el Rally Dakar de Arabia Saudita con Ford en enero, algo que dijo no querer perderse. Actualmente no hay ningún otro candidato declarado aparte de Ben Sulayem.

"Este mensaje es para confirmar públicamente que finalmente he decidido no presentarme a la presidencia de la FIA en las elecciones de este año", dijo Sainz en X.

"Tras una cuidadosa reflexión, he llegado a la conclusión de que las circunstancias actuales no son las ideales para sentar las bases de mi candidatura. Además, me he dado cuenta de que presentarme a la presidencia comprometería notablemente mi preparación para el Dakar y no quiero debilitar mi compromiso con Ford y mi equipo", agregó.

Sainz igualmente destacó que cree que la organización necesita hacer algunos cambios importantes y que espera que se produjeran en los próximos años.

Ben Sulayem, que confirmó en mayo que se presentaría a un segundo mandato, es una figura controvertida que ha tenido batallas con equipos y pilotos en la Fórmula 1 y de rally.

Lleva las de ganar en unas elecciones en las que entran en juego las lealtades regionales. Los recientes cambios estatutarios han dificultado, según los críticos, que los posibles rivales se presenten contra él.

Con información de Reuters