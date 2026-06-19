¿El jugador al que Messi le dijo "andá pa' allá, bobo" juega el Mundial 2026? Qué es de la vida de Weghorst

Lionel Messi, con su icónica frase "Andá pa allá bobo".

El Mundial de Qatar 2022 dejó imágenes imborrables para los argentinos. Entre ellas, una de las más recordadas fue el tenso cruce entre Lionel Messi y el delantero neerlandés Wout Weghorst, inmortalizado por la frase "andá pa' allá, bobo" durante una entrevista televisiva luego de la clasificación de la Selección Argentina a semifinales.

A casi cuatro años de aquel episodio, el atacante vuelve a estar en el centro de la escena. Ronald Koeman lo incluyó en la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a Países Bajos en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La convocatoria generó debate en Países Bajos, aunque para algunos analistas su presencia sigue siendo indispensable.

Por qué Koeman sigue confiando en Weghorst

La inclusión del delantero del Ajax sorprendió a parte de la prensa neerlandesa. Durante el programa Kick-Off del diario De Telegraaf, el periodista Mike Verweij defendió la decisión del entrenador y destacó las características que lo convierten en una pieza útil para el equipo.

"Es lógico que Koeman lo lleve al Mundial", afirmó. Según explicó, Weghorst aporta un perfil físico difícil de encontrar dentro del plantel. Con sus 1,97 metros de altura, puede convertirse en una alternativa valiosa cuando los partidos exigen juego directo y presencia en el área rival durante los minutos finales.

Las estadísticas también respaldan parcialmente su convocatoria. Si bien reconocen que no atraviesa la mejor temporada de su carrera, Weghorst acumula 14 goles y 3 asistencias en 51 encuentros con la selección neerlandesa, una cifra llamativa considerando que gran parte de esos partidos los disputó ingresando desde el banco de suplentes.

Del enemigo público argentino a una pieza de la Orange

El nombre de Weghorst quedó grabado en la memoria colectiva argentina durante los cuartos de final de Qatar 2022. Aquella noche, el delantero entró desde el banco y marcó dos goles que permitieron a Países Bajos remontar un 0-2 y llevar el partido al alargue.

Luego de la victoria argentina por penales, Messi protagonizó una entrevista que se volvió viral cuando interrumpió sus declaraciones para dirigirse al neerlandés con la frase que terminó convirtiéndose en meme global. Desde entonces, la figura de Weghorst quedó inevitablemente asociada a uno de los momentos más icónicos de la carrera del capitán argentino.

Wout Weghorst.

Lejos de aquel episodio, el atacante continuó su recorrido en Europa y actualmente forma parte del Ajax, donde mantiene un rol importante dentro del plantel pese a las críticas por su rendimiento irregular.

La selección de Países Bajos que sueña con el título

Koeman presentó una nómina que combina experiencia y juventud para intentar devolver a la Orange a la pelea grande. El equipo llega al Mundial 2026 después de una sólida clasificación y aparece entre los candidatos a dar pelea.

El plantel está liderado por el capitán Virgil van Dijk, acompañado por figuras consolidadas como Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo y Memphis Depay, quien llega como máximo goleador histórico de la selección.

Entre las novedades sobresalen el regreso de Jurriën Timber luego de recuperarse de una lesión de larga duración y la presencia de Weghorst como variante ofensiva. En contraste, quedaron afuera nombres importantes como Jeremie Frimpong, Stefan de Vrij y Xavi Simons, este último afectado por problemas físicos.

Países Bajos integrará el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez, una zona en la que parte como favorito para avanzar a los octavos de final.

¿Habrá revancha entre Messi y Weghorst?

La posibilidad de un nuevo cruce entre Argentina y Países Bajos todavía depende del desarrollo del torneo. Sin embargo, la presencia de Weghorst en la lista definitiva alimenta una de las historias más recordadas del Mundial de Qatar 2022.

Mientras Messi buscará cerrar su carrera mundialista con otra actuación histórica, el delantero neerlandés intentará volver a ser protagonista. Si el destino vuelve a cruzarlos en una cancha, el recuerdo del "andá pa' allá, bobo" seguramente volverá a ocupar titulares en todo el mundo.