Ver en vivo los partidos del Mundial 2026 por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: dónde hacerlo de manera legal

Existen opciones seguras para disfrutar el Mundial 2026.

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá despierta muchísimas emociones en cada rincón del planeta, pero también enciende las alarmas sobre la piratería digital para ver fútbol en vivo. Con el torneo en pleno desarrollo y la expectativa por las nubes en cada jornada de la fase de grupos, millones de hinchas buscan la manera de seguir las acciones en directo. Sin embargo, recurrir a ofertas de transmisiones rápidas o dudosas en internet puede terminar costando muy caro.

El peligro detrás del fútbol gratis en app como Xuper TV o Magis TV y en sitios como Fútbol Libre, Pelota Libre o Roja Directa

Sintonizar los encuentros de la máxima cita a través de aplicaciones o sitios web clandestinos como Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV, Magis TV o Roja Directa no es seguro y es decididamente ilegal. El consumo de streaming no autorizado viola directamente los derechos de propiedad intelectual de las cadenas licenciatarias y de la propia FIFA. Además, las autoridades intensificaron los bloqueos de estos servidores en tiempo real, por lo que optar por estas vías garantiza experimentar constantes cortes de señal, enlaces caídos y un retraso exasperante en el audio.

El verdadero costo de estas plataformas recae sobre la ciberseguridad del espectador. Estos portales fraudulentos funcionan como anzuelos perfectos para la distribución de software malicioso y virus informáticos. Al ingresar, los usuarios exponen de manera directa sus teléfonos, computadoras y televisores inteligentes al robo de datos personales, contraseñas privadas e información bancaria sensible, sin mencionar la constante exposición a molestas ventanas emergentes con anuncios engañosos.

Colombia venció a Uzbekistán en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Carl Recine/Getty Images)

Alternativas oficiales para ver todos los partidos del Mundial 2026 de manera legal y segura

Para vivir la fiesta del fútbol con una definición impecable y absoluta tranquilidad digital, la oferta legal en Argentina es lo suficientemente amplia y diversa como para adaptarse a todos los presupuestos. Los fanáticos tienen a disposición múltiples opciones oficiales que protegen los dispositivos y garantizan transmisiones estables. Disfrutar del certamen de forma legal es la única garantía para cuidar tus datos.

Las transmisiones autorizadas se pueden seguir en vivo online a través del servicio de streaming de: