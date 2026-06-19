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Mundial 2026

Ver en vivo los partidos del Mundial 2026 por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: dónde hacerlo de manera legal

Aunque existen opciones ilegales para ver el Mundial 2026, también hay opciones seguras y autorizadas para disfrutarlo. Te recomendamos los mejores canales para ver fútbol.

19 de junio, 2026 | 14.18

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá despierta muchísimas emociones en cada rincón del planeta, pero también enciende las alarmas sobre la piratería digital para ver fútbol en vivo. Con el torneo en pleno desarrollo y la expectativa por las nubes en cada jornada de la fase de grupos, millones de hinchas buscan la manera de seguir las acciones en directo. Sin embargo, recurrir a ofertas de transmisiones rápidas o dudosas en internet puede terminar costando muy caro.

El peligro detrás del fútbol gratis en app como Xuper TV o Magis TV y en sitios como Fútbol Libre, Pelota Libre o Roja Directa

Sintonizar los encuentros de la máxima cita a través de aplicaciones o sitios web clandestinos como Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV, Magis TV o Roja Directa no es seguro y es decididamente ilegal. El consumo de streaming no autorizado viola directamente los derechos de propiedad intelectual de las cadenas licenciatarias y de la propia FIFA. Además, las autoridades intensificaron los bloqueos de estos servidores en tiempo real, por lo que optar por estas vías garantiza experimentar constantes cortes de señal, enlaces caídos y un retraso exasperante en el audio.

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El verdadero costo de estas plataformas recae sobre la ciberseguridad del espectador. Estos portales fraudulentos funcionan como anzuelos perfectos para la distribución de software malicioso y virus informáticos. Al ingresar, los usuarios exponen de manera directa sus teléfonos, computadoras y televisores inteligentes al robo de datos personales, contraseñas privadas e información bancaria sensible, sin mencionar la constante exposición a molestas ventanas emergentes con anuncios engañosos.

Colombia venció a Uzbekistán en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Carl Recine/Getty Images)

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Alternativas oficiales para ver todos los partidos del Mundial 2026 de manera legal y segura

Para vivir la fiesta del fútbol con una definición impecable y absoluta tranquilidad digital, la oferta legal en Argentina es lo suficientemente amplia y diversa como para adaptarse a todos los presupuestos. Los fanáticos tienen a disposición múltiples opciones oficiales que protegen los dispositivos y garantizan transmisiones estables. Disfrutar del certamen de forma legal es la única garantía para cuidar tus datos.

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Las transmisiones autorizadas se pueden seguir en vivo online a través del servicio de streaming de:

  • La TV Pública transmite gratis los partidos de la Selección Argentina.
  • Telefe transmite gratis todos los partidos de la Selección Argentina y algunos del Mundial 2026.
  • La cobertura integral que brinda DSports (DirecTV) junto a su plataforma DGO
  • El sistema de cable de Flow.
  • La plataforma de Paramount+.
  • La tradicional pantalla de TyC Sports (y su aplicación TyC Sports Play) ofrece una grilla con un gran paquete de partidos en vivo, asegurando el seguimiento detallado de la Selección Argentina.
  • Disney+ también se sumó a la oferta con paquetes exclusivos de encuentros seleccionados.
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