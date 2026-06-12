La TV Pública confirmó qué partidos que transmite gratis el Mundial 2026

La TV Pública anunció que transmitirá en vivo los tres encuentros que disputará la Argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026

El Mundial 2026 promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol por su formato ampliado y la participación récord de selecciones. En ese contexto, la TV Pública confirmó cuáles serán los encuentros que transmitirá de manera gratuita, una noticia esperada por millones de fanáticos que seguirán los principales partidos del Mundial 2026 desde distintos puntos del país.

Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá la TV Pública

La señal estatal anunció que televisará los tres encuentros que disputará la selección argentina durante la fase de grupos de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los partidos confirmados son:

Argentina vs. Argelia- Martes 16 de junio, 22.00.

Argentina vs. Austria- Lunes 22 de junio, 14.00.

Argentina vs. Jordania- Sábado 27 de junio, 23.00.

Además de los compromisos de la Albiceleste, la TV Pública también ofrecerá otros encuentros correspondientes a la primera ronda del certamen:

Túnez vs. Países Bajos- Jueves 25 de junio, 20.00.

Panamá vs. Inglaterra- Sábado 27 de junio, 15.00.

De esta manera, la televisión abierta garantizará el acceso gratuito a algunos de los encuentros más relevantes del torneo, incluyendo la participación del seleccionado argentino en la etapa inicial.

Las semifinales y la final del Mundial 2026 también podrán verse gratis

La cobertura de la TV Pública no se limitará únicamente a la fase de grupos. La emisora confirmó que también transmitirá en vivo las dos semifinales y la gran final del torneo.

Esta decisión permitirá que los aficionados puedan seguir sin costo las instancias más decisivas de la competencia, donde se definirá al próximo campeón del mundo.

La medida cobra especial relevancia teniendo en cuenta que el Mundial 2026 será el más extenso de la historia, con 48 selecciones participantes y un total de 104 encuentros distribuidos en tres países anfitriones.

Cómo ver los partidos del Mundial 2026 en vivo

Además de los partidos de la Albiceleste, la señal estatal incorporó a su programación otros encuentros de la primera fase.

Los encuentros que formen parte de la programación oficial podrán seguirse a través de diferentes plataformas de la señal estatal.

Las opciones disponibles serán:

La pantalla de TV Pública , con alcance en todo el territorio argentino.

, con alcance en todo el territorio argentino. La plataforma digital oficial de TV Pública.

El canal oficial de TV Pública en YouTube, donde además se ofrecerán contenidos especiales vinculados a la Copa del Mundo.

La diversidad de alternativas permitirá acceder a las transmisiones tanto desde televisores tradicionales como desde computadoras, celulares y otros dispositivos conectados a internet.

La cobertura especial que prepara TV Pública para el Mundial 2026

Como parte de la programación dedicada al evento deportivo más importante del planeta, la señal también confirmó una cobertura periodística especial.

Antes de cada transmisión se emitirá una edición especial de “Zona Mixta”, el ciclo enfocado en la actualidad del torneo. El programa ofrecerá análisis, información de último momento, entrevistas y todos los detalles previos a cada encuentro.

Con esta propuesta, la TV Pública buscará ampliar la experiencia de los espectadores durante el Mundial 2026, acercando información y contenido exclusivo alrededor de los principales partidos del Mundial 2026 que podrán verse de manera gratuita.