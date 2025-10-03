Independiente, en problemas por Lomónaco: Bragantino exige millones de dólares por incumplimiento

Independiente sumó un nuevo problema: Bragantino lo denunció ante la FIFA por el pase de Lomónaco y pide millones de dólares.

Independiente no se encuentra en un buen momento institucional y lo que sucede alrededor de uno de sus mejores jugadores es un claro ejemplo. En las últimas horas, Bragantino realizó un nuevo reclamo millonario ante la FIFA por la transferencia de Kevin Lomónaco, futbolista por el que el "Rojo" no cumplió con lo firmado con el club brasileño.

Según revelaron este viernes medios de Brasil y TyC Sports, Bragantino considera caído el pase de Lomónaco a Independiente debido a que la dirigencia de Avellaneda solo habría pagado 50 mil dólares de la primera cuota como una especie de intención de pago, y no los 400 mil que figuran en el contrato de las tres cuotas totales.

Además, por este inconveniente, el equipo con sede en San Pablo exige que Independiente le pague 3 millones de dólares por el pase del futbolista de 23 años. A mediados de septiembre, el conjunto que milita en el Brasileirao ya había intimado al "Rey de Copas" a abonar los 350.000 dólares que adeuda de la primera cuota, sin embargo nunca fueron enviados a Brasil.

Cabe recordar que, en diciembre del 2024, la dirigencia anunció públicamente que había acordado la compra del 75% de la ficha de Lomónaco en 3 millones de dólares y la firma de de su contrato hasta fines del 2027. Pero como el equipo argentino habría incumplido con las formas de pago, los brasileños reclamaron y ahora la FIFA deberá dictaminar los pasos a seguir.

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente

Partidos: 57.

Goles: 2.

Asistencias: 1.

Independiente, en peligro en el Torneo Clausura

En la tarde del martes 30 de septiembre, se produjo el final de la décima fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y, con ella, quedó una sensación bastante amarga entre los hinchas de Independiente de cara a los octavos de final. Los partidos pasan, el equipo sigue sin levantar cabeza y crecen las chances de que quede afuera de la fase de campeonato.

El equipo, dirigido en desde hace una semana por Gustavo Quinteros, se encuentra en el último escalón de la Zona B con tan sólo cinco unidades, que son producto de una misma cantidad de empates y la ausencia absoluta de victorias. Una serie de datos que preocupan y hace bastante ruido. Hoy, Independiente se encuentra a 7 puntos de Sarmiento de Junín (octavo), con 21 unidades aún en disputa para ambos.

Es por ello que el nuevo DT está obligado a conseguir un cambio que le permita a Independiente salir del fondo de la tabla y comenzar a soñar con la clasificación a los octavos de final. El margen de error que dispone es bastante corto, ya que al certamen le quedan seis fechas, aunque el "Rey de Copas" tiene un partido menos porque debe disputar el duelo postergado ante Platense de local. Dependiendo de cómo salgan los demás equipos, el "Rojo" podría clasificarse o ser el primero de los grandes sin chances de dar una vuelta olímpica.

Por otro lado, el conjunto de Avellaneda ya fue eliminado de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, y sólo dispone del Clausura como el gran objetivo hacia el final de la vigente temporada. Por otro lado, el acceso a las Copas del 2026 lo tiene cerca de quedarse con un cupo para sumar minutos en el plano internacional, pero depende de que gane y que los demás sufran un bajón futbolístico. Por ahora, marcha 15° con 34 unidades con un encuentro menos, a 6 de Huracán, el último que se estaría clasificando a la Sudamericana.

¿Cómo se jugarían hoy los octavos de final del Clausura?

Tras el empate entre Newell's y Estudiantes en Rosario, se produjo la culminación de la décima jornada del campeonato y esto permite apreciar cómo quedarían los cruces de octavos de final. Si bien falta, se puede comenzar a ver una cierta tendencia que podría darse dentro de seis jornadas.