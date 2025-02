El enorme elogio de Ricardo Bochini a dos figuras de Independiente: "Gran nivel"

El 'Rojo' atraviesa un gran presente en el Torneo Apertura 2025: marcha segundo en la Zona B con 16 puntos en siete fechas disputadas.

Ricardo Bochini llenó de elogios a dos figuras de Independiente luego del triunfo ante Instituto de Córdoba el pasado sábado por 2 a 0 en el duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura 2025. El conjunto dirigido por Julio Vaccari atraviesa un gran presente en la competición: marcha segundo con 16 puntos, a tan sólo una unidad del líder Rosario Central. El 'Bocha', máximo ídolo de la institución, habló sobre el buen momento del equipo y destacó la labor de dos futbolistas del plantel.

En declaraciones con el programa "Cómo te va" de DSports Radio, el ex enganche se refirió a las positivas actuaciones de Luciano Cabral, volante de 29 años que llegó en este último mercado de pases proveniente del León de México. "Hay que verlo jugar un campeonato entero y ahí realizar un diagnóstico. Se ve que es un jugador que tiene jugadas muy interesantes, ojalá pueda sostenerse a lo largo del torneo", declaró. El mendocino surgido en Argentinos Juniors se ganó la titularidad en el 'Rojo' a base de buenas entradas desde el banco de suplentes y destellos de su enorme calidad: en lo que va del certamen ya anotó dos goles y, en el último duelo contra 'La Gloria', tuvo un gesto técnico de lujo en el primer tanto de Álvaro Angulo.

El otro jugador del que habló Bochini fue Kevin Lomónaco, defensor central que llegó a mediados de 2024 y rápidamente se convirtió en uno de los pilares del plantel de Vaccari. "Lomónaco lleva muchos partidos jugando en un gran nivel, se nota que es un jugador que tiene un montón de condiciones. Es el mejor '2' que hay en el fútbol argentino", sentenció.

El análisis de Bochini sobre el presente de Independiente: "Hay que demostrar"

El 'Bocha' destacó el buen momento de cuadro de Avellaneda, aunque también remarcó la importancia de mantener ese rendimiento en la etapa eliminatoria: "Independiente está encontrando un equilibrio, aunque hubo partidos como contra River e Instituto en los que le costó. Al tener más posibilidades de gol va a tener muchas más chances de ganar. Uno tiene que evaluar en la fase eliminatoria si el equipo está jugando tan bien como se dice, esos son los partidos en los que hay que demostrar".

El 'Rojo' marcha segundo en la Zona B, a un punto del líder Rosario Central: en la próxima fecha visitará a Banfield.

Además, se animó a anticipar cuáles son los equipos que, según su opinión, ya tienen un pie dentro de los octavos de final de la actual Copa de la Liga: "En este torneo, lo importante llega en octavos de final. Entrando 8 de cada zona, creo que Independiente, River, San Lorenzo y Central seguro van a entrar", concluyó.

Sacudón para Independiente por otro pésimo anuncio desde la FIFA

La FIFA le dio otra pésima noticia a Independiente con relación al mercado de pases del fútbol argentino en 2025. La confirmación que sacude al club de Avellaneda y al equipo dirigido por Julio Vaccari es que volvió a ser inhibido por una deuda de 570.000 dólares, más intereses, con el mediocampista ofensivo ecuatoriano Juan Cazares. Hasta que no levante dicho pasivo con el ex River Plate, no podrá tener refuerzos en la ventana de junio próximo.

Si bien la institución presidida por Néstor Grindetti pudo levantar las inhibiciones de otros futbolistas, como los casos de Cecilio Domínguez y Gastón Silva, ahora es el turno de "Juanito". Si bien el volante de 32 años pasó sin pena ni gloria por el "Rojo", viene reclamando el dinero que le deben desde que se marchó allá por el 2023.