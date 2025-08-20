El plan de Independiente vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana: Vaccari tiene todo listo

El plan de Vaccari para la revancha entre Independiente y la U. de Chile.

Independiente ya tiene la formación definida, de la mano del entrenador Julio Vaccari, para la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El "Rojo" deberá revertir la serie frente a Universidad de Chile en Avellaneda, después de la derrota por 1-0 en la ida en el Estadio Nacional de Santiago.

Para este compromiso en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el director técnico del "Rey de Copas" hará dos cambios con relación al equipo que cayó como visitante. Para esta nueva presentación, Sebastián Valdéz ingresará en la defensa por el lesionado Nicolás Freire y Gabriel Ávalos reemplazará al expulsado Matías Abaldo en el ataque.

La formación de Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

En este contexto, con la necesidad de ganar sí o sí en Avellaneda, todo indica que Vaccari apostará por el esquema táctico de siempre del 4-3-3 con: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Walter Mazzanti.

La posible formación de Independiente vs. U. de Chile.

Independiente vs. U. de Chile: hora, TV en vivo y streaming

El "Diablo" recibirá al conjunto trasandino el miércoles 20 de agosto a las 21.30 horas de Argentina en Avellaneda, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. La transmisión en vivo en la televisión será de DirecTV Sports, mientras que el streaming online correrá por la cuenta de DGO, el servicio que ofrece la mencionada señal, que requiere una suscripción previa.

¿Qué necesita Independiente vs. U. de Chile para clasificar?

Ganar por dos o más goles.

Ganar por un gol y luego vencer en la tanda de los penales.

Kevin Lomónaco podría irse de Independiente en este mercado de pases

De acuerdo con la información del cronista Nicolás Brusco en Sportscenter (ESPN), Wolfsburgo de Alemania viene con todo por "Cumbia", ya que se acaba de lesionar el zaguero titular Denis Vavro en el conjunto teutón. Como el eslovaco estará varios días fuera de las canchas por la molestia en el aductor, uno de los que aparece en carpeta para llegar y ocupar su lugar es precisamente el ex Platense, Lanús, Tigre y Bragantino de Brasil.

El interés del club por el futbolista del "Rojo" es firme y concreto, a tal punto que ya abrieron conversaciones formales entre las instituciones, aunque por ahora están lejos en los números. De cualquier manera, el cuadro germano no tendría problemas en acercarse en las próximas horas a la cifra final de la cláusula de rescisión: 20 millones de dólares. El contrato del jugador con el "Rey de Copas" se extiende hasta el 31 de diciembre del 2027.

En el caso de que se marche el mejor defensor del "Rey de Copas" en la actualidad, Vaccari lo sufrirá porque no tiene demasiado recambio en esa zona de la cancha. De hecho, apenas cuenta con Valdéz, Paredes (ambos acaban de volver de sus respectivas lesiones) y Freire, quien para colmo se lastimó en el isquiotibial derecho y estará alrededor de 20 días sin jugar. Si se concreta la venta de "Cumbia", la dirigencia liderada por Néstor Grindetti deberá salir a buscar a un sustituto a contrarreloj en este mercado de pases.