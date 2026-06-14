Incendian un autobús del Mundial durante las celebraciones de la victoria de los Knicks en Manhattan

Los aficionados celebran la victoria de los New York Knicks contra los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA en Times Square, en Nueva York

Un ​autobús de la Copa Mundial fue incendiado y un adolescente resultó herido de bala durante los caóticos incidentes ocurridos en el centro de Manhattan, cuando miles de aficionados ‌al baloncesto salieron a las calles ‌a última hora del sábado para celebrar la histórica victoria de los New York Knicks en las finales de la NBA.

Algunos aficionados lanzaron fuegos artificiales y granadas de humo tras salir en masa de bares abarrotados y locales al aire libre, para celebrar la victoria de su equipo en el quinto partido de una serie al mejor de siete.

Los New York Knicks no ganaban un título desde 1973, y esta era su tercera aparición en la final ​tras las derrotas de 1994 ⁠y 1999 —ante los Houston Rockets y los San Antonio Spurs, a quienes derrotaron el ‌sábado por la noche—.

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AVALANCHA DE AUTOBUSES DE LA COPA MUNDIAL

Hacia las 2 ⁠de la madrugada, un joven de 17 años recibió ⁠un disparo en el pie durante las celebraciones en Times Square, según informó un agente de policía de Nueva York a Reuters. Tres personas se encontraban detenidas, añadió.

A medida que las ⁠celebraciones se prolongaban hasta bien entrada la noche, cientos de personas, en su mayoría ​jóvenes, se agolparon alrededor de una caravana de unos 15 ‌autobuses lanzadera en Times Square después de que ‌estos transportaran a los aficionados al fútbol desde el primer partido del Mundial en ⁠el área de Nueva York, entre Brasil y Marruecos, que terminó en empate.

Algunos se subieron a los techos de los autobuses, entraron en su interior y se sentaron en los asientos del conductor. Uno de los autobuses escolares amarillos que el ayuntamiento había contratado para ayudar ​a transportar ‌a los aficionados al fútbol fue incendiado, según un videoperiodista de Reuters que presenció cómo ardía.

No quedó claro de inmediato si hubo heridos en el incidente. Al menos otros tres autobuses lanzadera sufrieron graves daños.

Una bicicleta fue subida al techo de otro autobús y los seguidores de la selección brasileña se unieron a ⁠los aficionados de los Knicks en el techo de un autobús, ondeando su bandera nacional. Un hombre con la cara ensangrentada se abrió paso entre la multitud, pero Reuters no pudo determinar qué causó su lesión.

"Están expresando su alegría, de forma un poco violenta, pero es lo que hay", dijo Youssef Sabbr, un canadiense de 49 años de ascendencia marroquí, que había bajado de uno de los autobuses del Mundial antes de que fuera rodeado por la multitud.

"Es lo que ocurre en ‌todo el mundo cuando un equipo gana", dijo Sabbr.

LA POLICÍA INTERVIENE Y PERSIGUE A LOS AFICIONADOS

La policía acordonó algunas calles y, tras mantenerse a la espera durante unas dos horas, los agentes antidisturbios intervinieron y persiguieron a los aficionados por las calles.

Algunos agentes a caballo hicieron retroceder a la multitud, despejando las calles alrededor del Madison Square Garden, el pabellón de los Knicks.

Carol Marino, ‌una agente inmobiliaria de Nueva York de unos 50 años, se tomaba un respiro en una acera tras ver el partido en un bar.

"Dios mío. Es como Nochevieja multiplicada por veinte", dijo sobre las ‌celebraciones.

En otros lugares, los ⁠aficionados eufóricos tocaban tambores, se abrazaban y se subían a andamios y semáforos.

Dean y Christina Smiros, una pareja de Nueva York, dijeron que han ​sido aficionados de los Knicks toda su vida y que estaban felices de ver a su equipo ganar por primera vez en su vida.

"No han ganado desde antes de que naciéramos", dijo Christina.

(Reportaje de Maria Tsvetkova y Ed Ou;Edición de Helen Popper; editado en español por Tomás Cobos)