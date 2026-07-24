La Rioja se ubicó como la provincia con la tarifa eléctrica más barata del NOA: todos los detalles

Un informe elaborado sobre la base de datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) y difundido por la consultora POLITIKÉ ubicó a La Rioja como la jurisdicción del NOA con la factura eléctrica más baja para usuarios residenciales con subsidios.

El relevamiento, correspondiente a julio de 2026, toma como referencia un consumo mensual de 265 kWh para hogares subsidiados. Según los datos publicados, los usuarios riojanos abonan una factura promedio de $27.191, ubicándose únicamente por detrás de Formosa a nivel nacional, que registra el menor valor del país con $25.321.

La Rioja también se posiciona por debajo de las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las tarifas ascienden a $27.804 para Edesur y $28.252 para Edenor. Asimismo, se encuentra muy por debajo del promedio nacional, que alcanza los $58.009 para el mismo nivel de consumo.

El informe evidencia las importantes diferencias tarifarias existentes entre las provincias argentinas. Mientras La Rioja se ubica entre las jurisdicciones con menor costo del servicio eléctrico para los sectores subsidiados, otras provincias presentan valores considerablemente más elevados. Puerto Madryn encabeza el ranking de las facturas más altas, con $100.472, seguida por Neuquén con $93.103 y Río Negro con $92.749.

El empleo registrado en La Rioja cayó 0,8% interanual

En el marco de una crisis económica a nivel nacional, impulsada por las políticas económicas del Gobierno nacional, el empleo privado registrado en La Rioja volvió a mostrar una retracción en la comparación interanual. De acuerdo con el informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante abril de 2026 la provincia registró 31.300 trabajadores formales en el sector privado, lo que representa una caída del 0,8% respecto del mismo mes de 2025.

En términos absolutos, la variación implica la pérdida de 300 puestos de trabajo registrados, ya que en abril del año pasado el empleo privado alcanzaba los 31.600 trabajadores. Desde la provincia ya se habían pronunciado en contra de las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, como la apertura a las importaciones, el desfinanciamiento de la obra pública y el recorte en organismos claves para la generación de empleo.

Según el informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en abril, el empleo privado registrado en la provincia creció 0,2% respecto de marzo, un dato que marca una moderada recuperación luego de meses de estancamiento. No obstante, el balance anual continúa negativo y evidencia las dificultades que atraviesa el mercado laboral formal en el sector privado.