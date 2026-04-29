Impacto en River por lo que dijo Lito Costa Febre sobre un familiar de Gallardo: "Lo echaron"

Impacto en River por lo que dijo Lito Costa Febre sobre un familiar de Gallardo

Este martes 28 de abril del 2026 por la noche en una nueva edición de River Monumental por El Destape Radio, Atilio "Lito" Costa Febre contó detalles de lo sucedido en el club con un familiar cercano a Marcelo Gallardo. El conductor del ciclo histórico que sigue la vida de River Plate habló junto a sus compañeros de lo que pasó con Jonathan La Rosa, cuñado del "Muñeco", a quien echaron en una reunión en la institución horas antes. Por supuesto, la noticia no tardó en impactar, más aún teniendo en cuenta la importancia del DT.

"Lo echaron al cuñado del Muñeco Gallardo de River, que estaba en las divisiones inferiores", esbozó "Lito" en el arranque del programa y cerca de la media hora profundizó al respecto. En cuanto al hermano de Geraldine La Rosa, se desempeñó como técnico de la Reserva, de Cuarta y Sexta División desde su arribo a la "Banda" y ahora se confirmó que no continuará en el cargo. De hecho, también trascendió quiénes tomaron la determinación.

Echaron al cuñado de Gallardo de River

"Qué lío hubo con el cuñado del 'Muñeco' Gallardo que lo rajaron. Pero lo van a indemnizar, eh", añadió el relator y luego apuntó contra el "Muñeco". "Es tuya, Marcelo. Como tenías tanto poder, abusaste de ese poder cuando te dieron las llaves de River. Yo sé que sos el técnico más ganador de la historia, Napoleón para mí, pero el semillero de River es un campo inmaculado, no es para cualquiera". A su vez, agregó: "Todavía sigue coordinando las inferiores de River un maestro que te fichó a vos, Gabriel Rodríguez, que estuvo a punto de tomarse el olivo si no se iba La Rosa que puso en aprietos a River, una locura".

Jonathan La Rosa, el cuñado de Marcelo Gallardo que echaron de River

Quién estuvo en la reunión en la que despidieron a Jonathan La Rosa de River

Según aseguró Costa Febre, Stéfano Di Carlo fue uno de los que dijo presente junto a Ignacio David -uno de los abogados del club-, Fernando Burlando, Ernesto "Tecla" Farías y Gabriel Rodríguez, quien dio aviso a Gallardo sobre lo sucedido. "Él dijo, 'yo me voy pero no me lo toquen a Jonathan'. Un señor de capacidades incomprobables", aseveró "Lito" acerca de lo que al parecer dijo el "Muñeco" antes de su salida.

Por último, soltó que Jonathan La Rosa "ninguneó a Jorge Gordillo, a Juanjo Borrelli, se puso a la par de Gabriel Rodríguez y se subía a los aviones en cuanto viaje había al exterior. River tuvo que pedirle perdón a las autoridades del Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 12 porque era el agitador del nerviosismo de los pibes. Un lunes picante en River, por suerte ya no está más. Un gran error del Muñeco", cerró el conductor.

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El duelo entre el "Millonario" y el conjunto brasileño tendrá lugar este jueves 30 de abril en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana a las 21.30 horas. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo de ESPN y Disney+ en su versión Premium. Por otro lado, el brasileño Wilmar Roldán será el árbitro de este trascendental cotejo.