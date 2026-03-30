Zubimendi deja la selección española por molestias y se suma a las bajas del Arsenal

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Premier League - Wolverhampton Wanderers vs Arsenal - Estadio Molineux, Wolverhampton, Reino Unido - 18 de febrero de 2026. Martin Zubimendi del Arsenal durante el calentamiento previo al partido

El centrocampista ​del Arsenal Martín Zubimendi se ha retirado de la convocatoria de la selección española debido a unas ‌molestias en la rodilla, ‌convirtiéndose en el décimo jugador de una selección absoluta que regresa al club durante el parón internacional.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó el domingo que el jugador de 27 años había sido dado de baja de la convocatoria. Zubimendi, que disputó los últimos 13 minutos de la victoria ​de España por ⁠3-0 sobre Serbia el viernes, notó molestias en la ‌rodilla derecha tras el partido.

La RFEF afirmó ⁠que la decisión se tomó "para no ⁠correr riesgo alguno y preservar la salud del jugador", y el centrocampista regresó para ser evaluado de inmediato por el ⁠equipo médico del Arsenal, líder de la Premier League.

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Zubimendi ​se unió a una larga lista ‌de bajas del Arsenal, entre las ‌que se incluyen el trío inglés formado por Bukayo ⁠Saka, Declan Rice y Noni Madueke, así como el defensa ecuatoriano Piero Hincapié, todos los cuales regresaron al club durante el fin de semana.

Mientras que Madueke sufrió un ​golpe en ‌el empate a 1-1 en el partido amistoso contra Uruguay, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) describió los regresos de Rice y Saka como "evaluaciones médicas" tras la reciente carga de trabajo del club.

El defensa ⁠francés William Saliba, el defensa brasileño Gabriel Magalhães, el lateral neerlandés Jurrien Timber, el delantero belga Leandro Trossard y el delantero inglés Eberechi Eze no estuvieron disponibles para sus selecciones.

El noruego Martin Ødegaard también se quedó en Londres para continuar su recuperación de una lesión de rodilla que le ha mantenido fuera ‌de los terrenos de juego en las últimas semanas.

El Arsenal cuenta con una ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City en la Premier League, pero afronta un mes de abril decisivo para la temporada. Tras su derrota en la final ‌de la Copa de la Liga ante el City, el equipo de Arteta se enfrentará el 4 de abril al Southampton, ‌en cuartos de ⁠final de la Copa FA, además de disputar los cuartos de final de la Liga ​de Campeones contra el Sporting de Portugal y un partido de liga contra el City.

Con información de Reuters