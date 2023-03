Una poderosa liga reconoció el interés por Messi: "Sería fantástico"

El comisionado de la liga admitió que harán un esfuerzo para intentar llevar al mejor jugador del mundo a su país.

Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), reconoció el pasado viernes el interés que tiene la liga norteamericana de que Lionel Messi juegue en Estados Unidos. El Inter de Miami es el principal candidato para que el mejor jugador del mundo continúe su carrera en el país de América del Norte.

El futuro de Messi aún continúa siendo una incógnita ya que, a poco menos de seis meses para que finalice su vínculo con el París Saint Germain, las negociaciones entre ambas partes se encuentran en punto muerto y los rumores de su salida del club hacia la liga norteamericana son cada día más fuertes. Si bien David Beckham, accionista mayoritario del Inter, ya había reconocido el interés, ahora fue el máximo directivo de la competencia quien habló de la posibilidad.

Qué dijo el comisionado de la MLS sobre Lionel Messi

En una entrevista con el medio The Athletic, Gerber reveló que el interés por la llegada de Messi no es sólo del Inter: “Estás hablando con quizá el jugador más especial de la historia de este deporte. Cuando hay rumores que lo conectan a él con Miami, es genial. Si ocurriese, sería fantástico para la MLS, sería fantástico para Messi y su familia y como todo con nosotros, tratamos de aprovechar todas las oportunidades. No puedo dar más detalles que eso porque no los tenemos”.

Don Gerber, entusiasmado con la posibilidad de que Messi llegue a la MLS.

Uno de los temas especiales a tener en cuenta es la restricción que tiene la liga con los contratos, ya que todas las franquicias deben cumplir con normas y no sobrepasar límites salariales. "MLS es una sola entidad. Si estás vendiendo algo que es propiedad del colectivo, el colectivo tiene que aprobarlo. Entonces, si Jorge Mas (dueño del Inter Miami) decide crear una estructura con la ayuda de Todd Durbin (vicepresidente ejecutivo de la MLS), si tenemos la oportunidad de hacerlo, será por fuera. Tendremos que estructurar un trato que lo compense de la manera que él y su familia esperan. ¿Qué es? Honestamente, no lo sabemos hoy”, advirtió el directivo sobre la dificultad de fichar a Leo.

En la actualidad, el mejor pago de la MLS es el italiano exjugador del Nápoli Lorenzo Insigne, que cobra un sueldo anual de 14 millones de dólares de salario base. A pesar de ello, Garber comentó que "los equipos tienen la flexibilidad para hacer cosas únicas".

Y luego agregó el ejemplo de "Baby Face" sobre cómo se forma una franquicia y el crecimiento que tuvo la competencia: "Beckham tuvo que jugar en la MLS durante cinco años. Cuando él llegó, Toronto compró una franquicia por 10 millones (la número 13). Le dijimos que en cinco años tendríamos 20 equipos y que tendría opción de una franquicia por 25 millones y que no pueda estar en Nueva York. Tienes que elegir un equipo y construir un estadio. Ese trato, para mí, fue muy bueno para la MLS”.