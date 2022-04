Tres futbolistas del Olympique de Marsella liquidaron sin filtro a Sampaoli: "Muy malo"

Tres jugadores del Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli apuntaron contra el técnico por su trato con el plantel y su idea de juego.

Tres de las estrellas del Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli cargaron con todo contra el técnico argentino que los comanda en la Ligue 1 de Francia. Como demostró en otras ocasiones, principalmente en la Selección Argentina en 2018, la manera de dirigir de "Sampa" es por demás polémica. Es por eso que sus propios futbolistas no se guardaron nada a la hora de criticarlo abiertamente en un medio francés.

William Saliba fue el primero que opinó sobre Sampaoli en RMC Sports y no perjudicó tanto al estratega. "No le gusta perder, pero es gracioso", sostuvo. Y elogió una de sus virtudes: "Cuando hay que entrenar en serio entrenamos, pero cuando termina el entrenamiento le gusta bromear con todo el mundo". Su opinión no pasó desapercibida, ya que no es el primer jugador que lo remarca en los quince equipos de los que fue DT durante su carrera.

Amine Harit, mediocampista marroquí de 24 años, también habló sobre "Sampa", siendo más crítico que su compañero: "¡Es tramposo! ¡Hace mucha trampa! No deberías jugar al tenis con él. Es pésimo y hace trampa". Por último, el senegalés Pape Gueye fue el que menos filtro tuvo de los tres. "Es el entrenador más malo que tuve en el fútbol. Hasta para pases cortos. Sabe de fútbol pero ¡Qué malo que es!", destacó el volante de 23 años.

Lo que contaron los jugadores en la entrevista es similar a lo que afirmaron Sergio "Kun" Agüero y Ángel Di María después del Mundial de Rusia 2018 definiéndolo como "muy extraño". Y también se asemeja a las declaraciones de Samir Nasri, cuando jugó para él en el Sevilla de España: "Era un amigo más que un entrenador. Me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo; puedes beber, ir a discotecas, te cubriré la espalda. Lo que te pido es que juegues bien el fin de semana'"

Burruchaga reveló el escándalo que se vivió con Sampaoli en Rusia 2018

El entonces manager de la Selección Argentina reveló como fueron algunas charlas que se dieron durante el Mundial de Rusia y, sobre todo, como fueron las reuniones entre los jugadores, cuerpo técnico y parte del equipo en el cual se definió cómo iban a ser los últimos partidos del grupo. Además, sostuvo que hubo un desorden a la hora de elegir.

Burruchaga fue contundente sobre el escándalo entre los jugadores de la Selección y Jorge Sampaoli. "Hubo conventillo y estuvo feo. Intenté conversarlo, pero ya no se acostumbra". Con respecto a lo sucedido en 2018, "Burru" cerró: "Los quilombos eran más importantes que los que tenían los pibes. Sin embargo, logramos unirnos. En Rusia se tendría que haber hecho lo mismo, pero no se pudo".