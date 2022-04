Burruchaga reveló el escándalo que se vivió con Sampaoli en Rusia 2018: "Un conventillo"

El entonces manager de la Selección Argentina reveló como fueron algunas charlas que se dieron durante el Mundial de Rusia

Uno de los momentos más llamativos de las Copas del Mundo para la Selección Argentina se vivió durante el Mundial de Rusia de 2018 cuando hubo un claro quiebre entre el equipo y el cuerpo técnico. La discusión con Jorge Sampaoli levantó mucho vuelo y, ahora, el manager del combinado nacional de aquel momento, Jorge Burruchaga, contó la situación: "Un conventillo".

El entonces manager de la Selección Argentina reveló como fueron algunas charlas que se dieron durante el Mundial de Rusia y, sobre todo, como fueron las reuniones entre los jugadores, cuerpo técnico y parte del equipo en el cual se definió cómo iban a ser los últimos partidos del grupo. Además, sostuvo que hubo un desorden a la hora de elegir.

En este punto, Burruchaga fue contundente sobre el escándalo entre los jugadores de la Selección y Jorge Sampaoli. "Hubo conventillo y estuvo feo. Intenté conversarlo, pero ya no se acostumbra", dijo aunque no aclaró sobre quién habló y tampoco dio referencia sobre los jugadores. En este punto, también comparó a lo sucedido en 1986. En este punto añadió: "Antes las cosas eran distintas. En esa famosa reunión estuvimos a punto de matarnos, pero llegamos a la conclusión de estar todos juntos".

Con respecto a lo sucedido en 2018, Burruchaga cerró: "Los quilombos eran más importantes que los que tenían los pibes. Sin embargo, logramos unirnos. En Rusia se tendría que haber hecho lo mismo, pero no se pudo".

El Kun Agüero disparó contra Sampaoli por Rusia 2018: "Muy extraño"

Desde Qatar, donde se realizará el viernes 1 de abril el sorteo para el Mundial de Qatar 2022, el Sergio "Kun" Agüero volvió a criticar al entrenador Jorge Sampaoli por sus comportamientos y actitudes cuando estuvo al frente del plantel del seleccionado argentino. El ex jugador del Manchester City, que por un arritmia cardíaca descubierta en diciembre de 2021 se vio obligado a abandonar la actividad profesional, dio detalles de su relación con el DT y aseguró: "Algo no me gustó".

Además, en charla con TyC Sports contó experiencias previas al Mundial de Rusia 2018: "Nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 porque él me llamó y me dijo ‘Vení, tenés que ser el mejor 9 del Mundial, venite para acá (Argentina)’. Yo le dije que me diera un tiempo para hablar con mi médico, porque como íbamos a ir a Barcelona y yo estaba ahí rehabilitándome pensaba en quedarme. Terminé yendo, fui uno de los primeros y me entrené como loco, pero después de eso hubo algo no me gustó"