Impacto por lo que dijo el técnico de Chelsea sobre Enzo Fernández: "Lo cambio"

Enzo acumula 33 partidos en la temporada.

Tras la victoria sobre el Copenhague por la Conference League, el Chelsea volvió a ganar este domingo con un 1-0 sobre el Leicester City en la vigesimoctava fecha de la Premier League. Una de las claves del triunfo estuvo en la brillante actuación de Enzo Fernández, quien llevó la cinta de capitán y le dio la asistencia a Marc Cucurella para marcar el único gol del partido a los 15 minutos del segundo tiempo.

A pesar de la alegría del triunfo, los hinchas no quedaron muy conformes con la actitud del equipo en el Stamford Bridge, algo que se hizo evidente con los murmullos que se lanzaron contra el jugador de la Selección Argentina. Y es que hubo una jugada en la que Enzo prefirió dar un pase atrás en lugar de continuar con la ofensiva contra el arco rival, una decisión que no gustó demasiado en la hinchada, que no dudó en hacerse escuchar.

Debido a las repercusiones que se vieron en las gradas, Enzo Maresca, DT del Chelsea, fue consultado al respecto durante la conferencia de prensa postpartido, en la que impuso su perspectiva al apoyar al campeón del mundo. “Fernández sabe que si no pasa hacia atrás, lo cambio. Y si el arquero juega largo, también lo cambio”, remarcó el entrenador, que tiene un estilo marcado por la posesión del balón y que en ciertas ocasiones prefiere guardar el resultado.

También es cierto que los “Blues” tienen un importante compromiso esta semana, en la que enfrentarán al Copenhague por la vuelta de los octavos de final, por lo que es entendible que Maresca prefiera no arriesgar a sus jugadores. A eso hay que sumarle que Fernández jugó un partidazo controlando el mediocampo, que sirvió para mantener el dominio del encuentro y que el Chelsea cierre la fecha en el cuarto lugar de la tabla con 49 puntos, lejos del líder, Liverpool, pero dentro de la clasificación a la siguiente Champions League.

Los partidos de Enzo antes de sumarse a la Selección

Este mes, la Selección Argentina enfrentará a Brasil y Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, para lo cual Lionel Scaloni ya armó la prelista de convocados, entre los que se encuentra Enzo Fernández. Pero antes de acudir al llamado de la “Albiceleste”, el mediocampista tendrá dos compromisos con el Chelsea, el primero ante el Copenhague por la vuelta de los octavos de final de la Conference League el próximo jueves y el otro contra el Arsenal por la Premier League el domingo 16 de marzo.