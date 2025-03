Una figura de la Selección Argentina sorprendió a todos: "3 meses sin hablar con Messi"

Un jugador de la Selección Argentina sorprendió y dijo que estuvo tres meses peleado con Messi.

Una figura de la Selección Argentina sorprendió a todos y recordó que estuvo tres meses sin hablar con Lionel Messi. Uno de los referentes de la "Albiceleste", campeón de todo de la mano de Lionel Scaloni, detalló sin filtro aquel momento en el que el capitán se enojó con él, en pleno partido, por una situación en particular.

El protagonista es nada menos que Leandro Paredes, el mediocampista central de AS Roma que tuvo un picante cruce con el delantero de Inter Miami en la Champions League 2020-2021. Cuando el volante de 30 años jugaba para PSG (París Saint-Germain) y "La Pulga" para Barcelona, tuvieron un entredicho en el encuentro aunque, transcurrido el tiempo, quedó simplemente como una anécdota entre dos amigos en el Camp Nou.

Paredes recordó el fuerte cruce con Messi en un Barcelona vs. PSG: "La pasé como el orto"

Durante la entrevista con Infobae en Mi Selección, el ex Boca Juniors rememoró la bronca contra Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Entonces, cuando Joaquín "Pollo" Álvarez le preguntó a "Lea" si alguna vez había visto así al astro rosarino, el ex Zenit le respondió: "Sí, conmigo se calentó mal...".

Consultado al respecto de aquel momento, el mediocampista detalló: "Como tres meses sin hablar estuvimos, la pasé como el orto. Yo jugaba para PSG y él para Barcelona". En esa línea, remarcó: "Jugábamos por Champions y en ese momento, claro, no había gente. Era la pandemia y se escuchaba todo. Entonces nosotros pasamos a ganar 2 a 1, yo dije algo para mis compañeros y él me escuchó... ¡Para qué! Es recontra calentón. Y para que se le pase...".

Messi y Paredes, grandes amigos de la Selección Argentina.

Acerca de si quiso arreglar la relación rápidamente con Messi, Paredes contó: "Yo le mandé al día siguiente, le mandé a los 15 días... Yo le dije: ´No era para vos, no era para ofender´. Y no respondió. Estuvo tres meses sin contestar". De hecho, profundizó: "El partido creo que fue en febrero y nosotros teníamos Selección en marzo. Los partidos de marzo se suspenden (por los contagios), entonces recién nos encontramos para los de junio antes de la Copa América. Ya habían pasado tres meses sin hablar".

"Yo pensaba: ´Ahora tengo que ver cómo reacciona´. Pero no, un fenómeno, un fenómeno, porque llegamos el mismo día al predio. Yo llegué un ratito antes y apareció en mi habitación", repasó el volante. "Yo me estaba lavando los dientes. Era muy temprano y me tiró agua y me dijo: ´¿Qué hacés despierto tan temprano?´. Tenemos una relación increíble", sentenció el ex Empoli.

¿Cuándo se enojó Messi con Paredes?

El encuentro al que se refirió el ex Boca ocurrió el 16 de febrero del 2021, cuando Barcelona y PSG se enfrentaron por la ida de los octavos de final de la Champions League en el Camp Nou. Los dirigidos en aquel entonces por Mauricio Pochettino se impusieron por 4 a 1 y prácticamente sentenciaron la serie antes de la vuelta en Francia.

Luego del segundo tanto de Kylian Mbappé, quien marcó un triplete ese día, Paredes hizo un comentario para animar a sus compañeros, menospreciando a su rival, y se escuchó todo porque el duelo fue a puertas cerradas por el coronavirus. Fue entonces cuando Messi lo escuchó, le cayeron mal las palabras de su compañero de la Selección Argentina y se lo recriminó con insultos y gestos dentro del campo de juego. Aquel fue un punto de quiebre entre ambos, aunque a los pocos meses todo terminó bien entre ellos, como siempre estuvo.