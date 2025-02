La crisis que podría afectar el futuro de Enzo Fernández en el Chelsea: "Milagro"

El ex River fue autor de uno de los goles de los 'Blues' en el triunfo sobre el Aston Villa del Dibu Martínez en la fecha pasada.

El presente irregular del Chelsea despertó los primeros cuestionamientos sobre el proyecto futbolístico del equipo en el que juega Enzo Fernández, jugador de la Selección Argentina. El cuadro londinense marcha séptimo en la Premier League después de la derrota sobre el Aston Villa del Dibu Martínez en la pasada fecha, y el próximo 6 de marzo enfrentará al Copenhague danés por el primer partido de los octavos de final de la Conference League. La caída ante los 'Villanos' fue determinante, ya que el conjunto ganó solamente dos veces en las últimas diez presentaciones en el torneo doméstico inglés, una actualidad que generó dudas sobre la continuidad del director técnico Enzo Maresca.

Uno de los principales analistas que apuntó hacia el entrenador fue Paul Merson, ex mediocampista que jugó más de diez temporadas con la camiseta del Arsenal y que actualmente trabaja para la cadena Sky Sports. En una de sus columnas, explicó por qué cree que el futuro del italiano en los 'Blues' se definirá en los próximos dos encuentros: "Si no ganan sus próximos dos partidos, el entrenador no seguirá allí", sentenció. "Juegan contra dos de los peores equipos de la Premier League (Southampton en condición de local y Leicester de visitante). Así que, si no ganan esos dos partidos, sería un milagro si mantiene su puesto".

La fuerte crítica de Merson al presente del Chelsea: "No están mejorando"

La estrategia del Chelsea en este mercado de pases bajo la gestión de Todd Boehly y Clearlake Capital consistió en la venta desenfrenada de jugadores (incluso de algunos queridos por la hinchada como Conor Gallagher, quien se marchó al Atlético de Madrid) y en la elaboración de contratos a siete, ocho e incluso nueve años. Esto no convenció a Merson, escéptico por el proyecto de la institución en el corto y mediano plazo: "No veo cuál es el plan para Chelsea. Todos los contratos son por siete años y estos jugadores no están mejorando. ¿Cuántos de ellos han tenido un gran éxito?".

En la previa del duelo de este martes, los fanáticos se manifestaron para protestar contra la dirigencia del club con mensajes como "váyanse de nuestro club", "están destruyendo al Chelsea" y "creado por los pobres, robado por los ricos: queremos a nuestro Chelsea de vuelta". Los principales apuntados son los dueños y el grupo inversor BlueCo., el cual tomó las riendas del club en 2022.

Por último, se refirió a la necesidad de clasificar a la próxima Champions League para mantener a figuras de la talla de Cole Palmer, Moisés Caicedo y el propio Enzo Fernández: "Chelsea tiene que entrar en la Champions League. La necesitan para mantener jugadores como Cole Palmer, que querrán jugar esa competición. Y para ello tendrán que terminar entre los cinco mejores, de lo contrario no quiero ni pensar en lo que sucederá".

Paul Merson liquidó a Maresca y puso en duda su continuidad en Chelsea: "Sería un milagro si mantiene su puesto".

Cuándo juega Chelsea vs. Southampton por la fecha 27 de la Premier League

El Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Southampton, último en la tabla de posiciones de la Premier League, a partir de las 17:15 horas en Argentina. Una victoria de los dirigidos por Enzo Maresca podría posicionarlo en puestos de clasificación a competiciones europeas en caso de que no ganen el Manchester City, el Newcastle o el Bournemouth.

Un rato antes, el Aston Villa del Dibu Martínez enfrentará al Crystal Palace a las 16:30 horas (hora argentina) en el estadio Selhurst Park de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y estará disponible también en streaming a través de la plataforma Disney+.