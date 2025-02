El DT de Manchester United filtró los culpables de la crisis y Garnacho no se salvó

Un nuevo resultado adverso complicó todo en Manchester United de Inglaterra y su DT, el portugués Rúben Amorim, rompió el silencio e incluyó a Alejandro Garnacho en su análisis sobre lo que sucede en medio de la crisis del club. El empate 2 a 2 en condición de visitante contra Everton que posiciona a los "Diablos Rojos" entre los últimos cinco puestos de la Premier League sin dudas generó preocupación. Ante esta situación, el director técnico no se guardó nada.

El crack campeón de América con la Selección Argentina disputó pocos minutos en el mencionado cotejo y no es una pieza fija para el entrenador. Claro que no es el único apuntado en este momento en el que sufren en el torneo local, pero también se preparan para los octavos de final de la UEFA Europa League donde se verán las caras con Real Sociedad de España, tras culminar entre los primeros ocho en la fase inicial. Más allá de este dato positivo, lo cierto es que el rendimiento en el ámbito doméstico no acompañan y Amorim lo dejó en claro.

El DT de Manchester United filtró quiénes son los culpables de la crisis del club: "Somos el motor"

Ante la consulta sobre si en lo futbolístico sus dirigidos deben mejorar, el DT habló en la conferencia de prensa y esbozó: "Eso está claro. Tenemos que atender todos los problemas del club, pero es importante entender cómo llegamos a esta situación. Mucho tiene que ver con la falta de éxito en el equipo de fútbol. Somos el motor del club. Quiero mejorarlo como también al equipo y los jugadores para tener éxito".

Si bien no hizo mención al futbolista que fue clave en la obtención de la última FA Cup de la mano del neerlandés Erik Ten Hag, sí está claro que es parte del plantel actual y hoy los resultados no ayudan. De hecho, Garnacho dejó de ser titular desde el cambio de estratega y es una de las promesas a vender junto al mediocampista británico Kobbie Mainoo.

Alejandro Garnacho, apuntado por el DT del Manchester United en medio de la crisis

Los números de Garnacho en Manchester United

Partidos jugados : 125.

: 125. Goles : 23.

: 23. Asistencias : 15.

: 15. Minutos jugados : 7017.

: 7017. Títulos: Copa de la Liga inglesa 2022/2023 y FA Cup 2023/2024.

¿Cómo es la crisis de Manchester United en 2025?

La institución británica atraviesa una etapa de cambios significativos tras la llegada de Sir. Jim Ratcliffe como propietario en febrero pasado, quien está tomando severas medidas para recortar los gastos de la entidad y solventar la delicada situación económica en la que está sumergida uno de los equipos más populares de Europa. Según informó el medio local The Sun, la dirigencia británica está realizando recortes en diversas áreas del club, desde el personal hasta los servicios básicos en el campo de entrenamiento. Entre las decisiones más recientes que causó revuelo entre los aficionados, se encuentra la reducción de las opciones de alimentos en el comedor del equipo, limitando los almuerzos a sopa y sandwiches, con excepción de los jugadores del primer equipo. De hecho, los diarios locales hablan de que también se incluyó a la lista de damnificados a los entrenadores y analistas.

Según reveló el New York Times mediante The Athletic, los "Red Devils" registran una deuda de 360 millones de euros, de los cuales deberán pagar 200 millones en el 2026 de forma obligatoria si no quieren sufrir sanciones, como puede ser la quita de puntos en la Premier League. A su vez, existe un caso extremo, el cual es poco probable, en el que hasta puede descender de categoría. Sin embargo, esta opción está prácticamente descartada. En conclusión, Manchester United tiene un balance negativo superior a los 600 millones de euros en los últimos cinco años, si sólo se tiene en cuenta el plano de trasferencias de futbolistas.